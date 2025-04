Petkit-Futterautomat mit Kamera und App-Steuerung als Blitzangebot

Der Petkit YumShare Dual-Hopper ist ein Futterautomat für Haustiere, der sich per App steuern lässt und eine Kamera integriert hat. Prime-Kunden von Amazon haben heute die Möglichkeit, das Gerät als Blitzangebot für 119 Euro zu bestellen. Normalerweise muss man für das Gerät 169 Euro berappen.

Zunächst ein paar Worte zum Für und Wider solcher Geräte. Natürlich ist es im besten Fall so, dass man genügend Zeit hat, seine Haustiere selbst zu versorgen. In der Praxis lässt sich dies allerdings nicht immer so einfach realisieren und somit ist es durchaus legitim, wenn man technische Hilfsmittel dafür verwenden kann, um eine zuverlässige Versorgung sicherzustellen. Nicht selten gibt es zudem auch Fälle, in denen die Tiere aus medizinischen Gründen zu bestimmten Zeiten und mit einer bestimmten Futtermenge versorgt werden müssen.

Auf solche Einsatzbereiche zielen Geräte wie dieses ab. Wer auf Schnickschnack wie App-Bedienung oder die integrierte Kamera verzichten kann, wird schon zu deutlich günstigeren Preisen fündig. Hier hat man neben den technischen Spielereien zudem auch die Möglichkeit, das Tier während seiner Abwesenheit (oder zumindest während der Fütterung) im Auge zu behalten.

Ausprobiert haben wir die Geräte von Petkit bislang nicht, doch macht dieser mit zwei Näpfen ausgestattete Futterautomat beim Blick auf den Aktionspreis und die vom Hersteller beschriebene Leistung einen guten Eindruck.

HD-Kamera mit Infrarot-Nachtsicht

Die integrierte Kamera ist in der Lage, in HD-Qualität aufzunehmen und funktioniert dank der Infrarot-Funktion auch bei Dunkelheit. Das auszugebende Futter wird in zwei getrennten Tanks untergebracht, von denen einer drei und der andere zwei Liter Fassungsvermögen hat. Durch die Möglichkeit, die beiden Näpfe separat anzusteuern, sollen sich auch Probleme wie wählerisches Fressverhalten, Futterwechsel oder eine grundsätzliche Ernährungsumstellung lösen lassen. Das Gerät lässt sich optional mit Batterien ausstatten, sodass die Versorgung der Tiere auch im Falle eines Stromausfalls gewährleistet ist.