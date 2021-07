Zattoo: Neue Sender-Pakete mit internationalen Inhalten

Wer die Webseite des Video-Streaming-Dienstes Zattoo schon länger nicht mehr besucht hat, der wird sich über den Umfang der Paket-Angebote wundern, die der TV-Streamer inzwischen anbietet. Während Zattoo vor einigen Jahren noch entweder gratis oder mit HD-Zugang genutzt werden konnte, sind die verfügbaren Pakete inzwischen fast so zahlreich wie die Channel bei Amazon Prime Video.

Etliche Pakete lassen sich kombinieren

Neben dem Standard-Zugang, der in den Geschmacksrichtungen Free, Premium (9,99 Euro/Monat) und Ultimate (13,99 Euro/Monat) angeboten wird, können sich Nutzer unter acht unterschiedlichen Erweiterungs-Paketen und sieben internationalen Sender-Paketen entscheiden, die einzeln gegen die Zahlung monatlicher Zusatzgebühren gebucht werden können.

Unter den Erweiterungs-Paketen befinden sich etwa „Recordings Plus“ (1,99 Euro/Monat) für einen erweiterten Aufnahmespeicher, sowie die Sender-Pakete Filmtastic, WAIDWERK, Cirkus und MGM die alle für zusätzliche 3,99 Euro pro Monat angeboten werden. Die Erweiterung Zattoo Plus bring für 9,90 Euro pro Monat 24 zusätzliche Sender.

Jetzt mit italienischen und russischen Sendern

Wer zudem Wurzeln in Polen, der Türkei, in Kroatien oder Kroatien hat, kann seinen Zugang um internationale Sender erweitern. Dies ist seit heute auch für Nutzer und Nutzerinnen mit Interesse an italienischen und russischen TV-Sendern möglich. So bietet Zattoo jetzt das Paket Russisch (10,90 Euro/Monat) mit neun russischen Sendern und Italienisch (5,90 Euro/Monat) mit fünf italienisch Sendern an.

Im neuen Russland-Paket sind die Sender RTR-Planeta, Kinomir, OstWest, TeleBom/TeleDom, Channel One Russia Worldwide, NTV Mir, TNT Russland (Comedy), TV 8 Russia und Euronews Russisch vertreten. Wer das italienische Senderpaket bucht erhält RAI 1, RAI 2, RAI 3, Mediaset Italia und Rai News 24.