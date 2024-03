Zattoo-App: Neue Zattoothek mit 25.000 Inhalten auf Abruf

Der TV-Streaming-Dienst Zattoo erweitert sein Angebot mit der Einführung einer eigenen Mediathek. Die so genannte „Zattoothek“ soll Anwendern den Zugriff auf zahlreiche On-Demand-Inhalte ermöglichen und hier ein kontinuierlich wechselndes Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen vorhalten.

Über 25.000 Titel verfügbar

Seine neue Zattoothek bietet der TV-Streaming-Dienst zum Start in Deutschland und Österreich an und startet in beiden Ländern mit einem Katalog von über 25.000 Titeln. Dabei integriert die Zattoothek Inhalte aus diversen Themenkanälen und von verschiedenen Sendern, darunter auch Content von Spiegel TV Konflikte, Red Bull TV, ProSiebenSat.1 und Nick beziehungsweise Comedy Central.

Die neuen Inhalte stammen aus Genres wie Action, Comedy, Krimi und Thriller und stehen jeweils sieben Tage lang im On-Demand-Bereich zur Verfügung. Die Auswahl soll laut Zattoo täglich um neue Inhalte ergänzt werden.

Zattoos bereits bestehendes On-Demand-Angebot, sowie der integrierte Zugriff auf Plattformen wie Moviedome, SPIEGEL TV, Netzkino, Screamtime und FilmRise, die zeitlich unbegrenzt verfügbar sind, werden durch die Zattoothek ergänzt.

Zattoothek ergänzt vorhandenes Angebot

Ausschlaggebend für den Ausbau des Angebotes ist der gestiegene Konkurrenzdruck der Streaming-Anbieter, die sich alle auf das bevorstehende Ende des Nebenkostenprivilegs vorbereiten und darauf hoffen, bisherige Kabelkunden in ihre Streaming-Angebote zu übernehmen. Auch waipu.tv hat in letzter Zeit mehrere attraktive Angebote vorgelegt.

Die neuen Inhalte der Zattoothek werden in der Zattoo-App im „On Demand“-Bereich zur Verfügung gestellt.

Zattoo bietet einen kostenlosen Zugang und drei kostenpflichtige Premium-Zugänge zu Preisen zwischen 6,49 und 13,99 Euro monatlich an. Die Pakete und die unterschiedlichen Ausbaustufen lassen sich auf dieser Webseite des Anbieters miteinander vergleichen.