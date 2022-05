YouTube zeigt die am häufigsten wiederholten Stellen in Videos an

YouTube stellt eine Reihe neuer Funktionen bereit, darunter auch die Möglichkeit, die am häufigsten wiederholten Stellen in einem Video anzuzeigen und aufzurufen. Die Funktionserweiterungen sollten sich in den nächsten Tagen sowohl in der YouTube-App als auch beim Desktop-Zugriff auf den Videodienst finden.

Beim Scrollen durch ein Video zeigt fortan eine Kurve direkt über dem Scroll-Balken an, welche Stellen sich Nutzer besonders häufig wiederholt anzeigen lassen. Ein Text unter dem Vorschaufenster informiert dabei, wenn man die am häufigsten abgespielte Stelle gefunden hat.

Damit verbunden hat YouTube auch die Vollbilddarstellung in der App überarbeitet. Hier werden jetzt mehr Informationen zum Video und Tasten für den schnellen Zugriff auf die Kommentare sowie Teilen- und Bewertungsfunktionen angezeigt. Will man ein Video noch einmal sehen, so lässt sich der Film jetzt auch als Dauerschleife abspielen – bislang konnte man ja stets nur einzelne Wiederholungen starten.

YouTube-Nutzer auf Smart TVs und Spielkonsolen profitieren nun auch von der Möglichkeit, einzelne Kapitel im Video direkt anzuspringen, auch die von YouTube automatisch generierten Kapitel lassen sich auf diese Weise ansteuern. Auf dem Smartphone lässt sich die detaillierte Kapitelübersicht übrigens durch einen Doppeltipp mit zwei Fingern öffnen.

YouTube weist daraufhin, dass die neuen Funktionen ab sofort für alle Nutzer – egal ob mit Premium-Abo oder nicht – freigeschaltet werden. Falls euch die Anzeige der beliebtesten Stellen bekannt vor kommt, wart ihr vielleicht zuvor schon in einem Testprogramm von YouTube.

Exakte Suche als Beta-Option für Premium-Abonnenten

YouTube hat zudem angekündigt, künftig auch eine verbesserte Darstellungsoption bei der Suche nach einzelnen, speziellen Stellen im Video zu bieten. Die Funktion wird vorab im Rahmen eines Beta-Tests für Premium-Abonnenten von YouTube bereitstehen. Eine Übersicht der derzeit verfügbaren Testfunktionen findet sich in den den Einstellungen der YouTube-App oder auf der Webseite youtube.com/new.