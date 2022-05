Audible-App: Hörbücher direkt aus den Siri-Vorschlägen weiterhören

Audible ist der führende Anbieter für Hörbuch-Downloads und setzt auf ein Abo-Modell, in dessen Rahmen man zum Preis von 9,95 Euro pro Monat ein Hörbuch freier Wahl zur dauerhaften Nutzung erhält. Auf die so gekauften Hörbücher kann man auch zugreifen, wenn man sein Audible-Abo gekündigt hat. Neukunden haben die Möglichkeit, das Angebot mit einem Hörbuch freier Wahl kostenlos zu testen, für Amazon-Prime-Kunden umfasst dieses Angebot sogar zwei kostenlose Monate mit zwei Gratis-Hörbüchern .

