Sensor-App in Version 5.0: Zugriff auf alle iPhone-Sensoren

Die Nutzung der iPhone-Sensoren ist nicht nur für Entwickler relevant, sondern kann auch spannend für Technikbegeisterte sein. Diese haben mit Anwendungen wie der kostenlosen Sensor-App von Volker Schmitt einen einfachen Zugriff auf die in iPhone und iPad verbauten Sensoren. Die Sensor-App wurde kürzlich in Version 5.0 freigegeben.

Echtzeitanzeige und .csv-Export

Die Sensor-App erlaubt den Zugriff auf diverse Sensoren, die in Apples Mobilgeräten zwischen standardmäßig integriert sind. Dazu zählen unter anderem GPS für Positionsdaten, das Gyroskop und Beschleunigungssensoren für Bewegungsinformationen, ein Magnetfeldsensor sowie ein Höhenmesser, der auch Druckveränderungen erfassen kann. Ein Orientierungssensor unterstützt zusätzlich die Werteermittlung, die von der genauen Ausrichtung des Geräts abhängen.

Die Daten können in der App sowohl in Listenform als auch grafisch dargestellt werden. Eine Exportfunktion ermöglicht es, die erfassten Informationen in Formaten wie .csv zu speichern, was insbesondere für den wissenschaftlichen bzw. technischen Einsatz nützlich sein könnte.

Ab iOS 16 oder watchOS 9

Bis zur aktuellen Version waren die Anforderungen an das Betriebssystem relativ niedrig. Für die Nutzung genügten iOS 16 oder watchOS 9. Mit der neuen Version 5.0, die am 14. Januar 2025 veröffentlicht wurde, wurden jedoch die Mindestanforderungen angehoben. Die App benötigt nun mindestens iOS 18 oder watchOS 11. Laut den Entwicklern sollen dadurch Verbesserungen bei der Leistung und Stabilität erreicht werden.

Neuerungen in Version 5.0

Neben der Anhebung der Systemanforderungen bringt die neue Version Fehlerbehebungen mit sich. Unter anderem wurde ein Problem beseitigt, das die App zum Absturz brachte, wenn Nutzern keine Berechtigungen für den Zugriff auf die Sensoren erteilt hatten. Die Stabilität und Zuverlässigkeit der App sollen durch diese Anpassungen deutlich gesteigert worden sein.