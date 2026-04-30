Wir haben die neue Version des Tenways CGO009 ausprobiert. Das Fahrrad richtet sich an Nutzer, die ein komfortables E-Bike für die Stadt suchen, und hat unser Interesse vor allem durch seine iPhone-Anbindung geweckt.

Optisch und ergonomisch orientiert sich das CGO009 am klassischen Hollandrad und setzt auf vergleichsweise einfache, wartungsarme Technik. Anstatt einer herkömmlichen Kette kommt beispielsweise ein Gates-Riemen zum Einsatz und die vorhandenen Kabel sind nach Möglichkeit verborgen oder verlaufen im Rahmen.

Ergänzungen beim neuen Modell

Die seit vergangenem Monat erhältliche „New Edition“ des CGO009 wiegt 23 Kilogramm und bringt einige Detailverbesserungen mit sich, die vor allem Komfort und Alltagstauglichkeit betreffen. Neu ist unter anderem ein zusätzliches, helles Frontlicht am Vorbau, das das bereits im Rahmen integrierte Licht ergänzt. Darüber hinaus wurde der Rahmen leicht überarbeitet. Die Gabel wirkt stabiler, und eine Halterung für Satteltaschen gehört nun zur Serienausstattung. Ein passender Frontgepäckträger soll ab dem Sommer als Zubehör erhältlich sein.

Zudem sind die iPhone-Anbindung und ein kleines Farbdisplay am Lenker neu hinzugekommen. Der Bildschirm zeigt grundlegende Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Akkustand, aktuelle Unterstützungsstufe, verbleibende Reichweite und Tageskilometer an.

Angesichts seiner Ausstattung ist das Rad mit einem Preis von 2.199 Euro absolut konkurrenzfähig in seinem Segment. Für Tenways spricht zudem, dass der Hersteller überwiegend Standardkomponenten verbaut und sein Händler- und Servicenetz weiter ausbauen will, sodass Kauf und Wartung zunehmend auch über lokale Fachgeschäfte möglich sind.

Singlespeed mit drei Unterstützungsstufen

Im täglichen Einsatz zeigt sich das CGO009 als komfortorientiertes Stadtfahrrad. Der verbaute C9-Nabenmotor verfügt über ein Drehmoment von 45 Nm. Der Antrieb lässt sich über das zentrale Bedienelement am Lenker in drei Unterstützungsstufen zuschalten.

Der breite Sattel, die aufrechte Sitzposition und große Reifen sorgen für ein ruhiges und angenehmes Fahrverhalten. Auch längere Strecken lassen sich komfortabel und ohne größere Belastung bewältigen. Das Rad meistert auch leichte Steigungen problemlos. Kürzere, steile Anstiege sind ebenfalls machbar, wenn man etwas stärker mitarbeitet und am besten noch die Boost-Funktion nutzt.

Der Boost-Knopf sitzt etwas versteckt unterhalb der Steuereinheit am Lenker und erlaubt es, die Motorleistung temporär um rund 50 Prozent zu erhöhen. Dieser Modus bleibt aktiv, solange der Knopf gedrückt wird, und kann insbesondere beim Anfahren an der Ampel oder an Steigungen hilfreich sein. Der Akkuverbrauch steigt dabei natürlich entsprechend.

So gut sich das Rad beim Fahren auf Straßen und Radwegen macht. Für Touren abseits befestigter Wege ist das CGO009 weniger geeignet. Das Fehlen einer Federung macht sich auf unebenem Untergrund dann doch deutlich bemerkbar.

Keilriemen statt Kette

Der beim CGO009 verbaute Keilriemen vereint mehrere Vorteile. Im Gegensatz zu einer Kette ist er nahezu geräuschlos und wartungsfrei. Da hier auch kein Schmieren erforderlich ist, entfällt zudem die Angst, die Hose dreckig zu machen oder einzuklemmen.

Der herausnehmbare Akku verfügt über eine Kapazität von 374 Wh und lässt sich sowohl ausgebaut als auch direkt im Rahmen laden. Laut Hersteller sind damit Reichweiten von bis zu 100 Kilometern möglich, wobei die tatsächliche Leistung natürlich stark von Faktoren wie Fahrweise, Unterstützungsstufe, Temperatur und Streckenprofil abhängt.

GPS-Ortung und mehr als Zusatzpaket

“Optional stellt das im neuen CGO009 verbaute sogenannte Smart-Connect-Modul zusätzliche Funktionen rund um die iPhone-Anbindung bereit. Per App ist es möglich, sich nicht nur allgemeine Fahrdaten anzeigen zu lassen, sondern das Fahrrad auch über GPS zu orten.

In Verbindung damit stehen verschiedene Sicherheitsfunktionen zur Verfügung, darunter Push-Mitteilungen bei erkannten Bewegungen oder wenn das Fahrrad bestimmte Bereiche verlässt.

Mit im Paket ist auch eine Navigationsfunktion. Die Routenplanung selbst muss zwar auf dem Handy erfolgen und die Navigation aktiv auf dem Telefon laufen, über das Display am Lenker kann man sich dann aber ohne Blick auf das Handy führen lassen. Angezeigt werden Richtungspfeile sowie die Entfernung bis zur nächsten Abbiegung. In den meisten Fällen reicht diese einfache Darstellung aus und man kann das Smartphone während der Fahrt in der Tasche lassen.

Die Smartphone-Integration ermöglicht zudem das kontaktlose Entsperren. Wenn sich das iPhone in der Nähe befindet, wird das Rad automatisch fahrbereit. Alternativ lässt sich das System aber auch jederzeit durch die Eingabe eines Zahlencodes am Bedienelement aktivieren.

In der Tenways-App lassen sich wenn gewünscht auch sämtliche zurückgelegten Strecken ausführlich protokollieren. Neben den GPS-Daten werden hier auch Werte wie Geschwindigkeit, Höhenunterschiede und die Leistung erfasst. Diese Werte können darüber hinaus auch an Apple Health übertragen werden.

Die smarten Funktionen sind im ersten Jahr kostenfrei enthalten. Danach fällt eine jährliche Gebühr an, die aktuell bei 49 Euro liegt. Das Fahrrad lässt sich jedoch auch vollständig ohne App betreiben.

Unterm Strich ein überzeugendes E-Bike für die Stadt

Das Tenways CGO009 hat sich im praktischen Einsatz bei uns als praktischer Begleiter beim täglichen Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen bewährt. Die Antriebseinheit ist dabei sehr leise und ausreichend leistungsfähig, um auch das Auf und Ab in unserer Kleinstadt zu bewältigen, ohne dass man besonders kräftig in die Pedale treten muss.

Die Fahrräder von Tenways werden weitgehend vormontiert im Karton geliefert. Parallel hat eine Freundin ein Tourenrad des Herstellers gekauft. Bei beiden Rädern mussten nur noch Arbeiten wie die Montage von Lenker, Vorderrad und Pedalen vorgenommen werden, was sich entspannt in einer halben Stunde erledigen lässt.

Mit Blick auf das eingangs bereits erwähnte Servicenetz nennt Tenways aktuell die Zahl von 1.500 Händlern und Servicezentren als Alternative zum Support per Chat oder E-Mail.