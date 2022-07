Yomu: Schlanker E-Book-Reader für iPhone, iPad und Mac

In ihrer Gratis-Version beschränkt die Anwendung allerdings die maximale Anzahl der E-Books, die sich in der eigenen Bibliothek mitführen lassen. Eine Einschränkung, die sich durch den einmaligen In-App-Kauf von Yomu Pro freischalten lässt. Yomu Pro wird innerhalb der Applikation für fünf Euro angeboten.

Erst Anfang des Monats in der neuen Version 3.0 erschienen, unterstützt die Anwendung die Darstellung digitaler Bücher in unterschiedlichen Formaten. Neben EPub und PDF unterstützt die Anwendung dabei auch Comic-Formate (.cbz, .cbr), Mobi-Dateien (.mobi, .prc) und Amazon-Kindle-Formate (.azw, .azw3, .kf8).

