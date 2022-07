TomTom-Daten belegen: Weniger Stau dank 9-Euro-Ticket

Wie sehr trägt das günstige 9-Euro-Ticket zur Entlastung der Innenstädte bei? Welchen Beitrag kann die stark subventionierte Monatskarte zur Verkehrswende leisten? Und: Wie stark nachgefragt ist das günstige ÖPNV-Ticket überhaupt? Fragen, deren Antworten das Experiment 9-Euro-Ticket zwar sicher nicht verlängern werden, der Politik aber dabei helfen können sich zu überlegen, was nach dem 9-Euro-Ticket kommen soll.

Ein Signal für die Entscheidungsträger haben die Navigations-Experten von TomTom ermittelt. Die große Nachfrage nach dem ersten 9-Euro-Ticket im Juni hätte für messbare Veränderungen im Alltagsverkehr gesorgt. Nach der Auswertung von Verkehrsdaten aus 26 Städten, könne man feststellen, dass in 23 Städten ein Rückgang des Stauniveaus zu verzeichnen sei.

Dies habe der direkte Vergleich der Stauaufkommens in der 20. und in der 25. Kalenderwoche ergeben, gemessen jeweils werktags im Berufsverkehr. Etwa sei in Hamburg beobachtet worden, dass Pendler auf ihrer halbstündigen Strecke im Mittel etwa 5 Minuten weniger Zeit verlieren würden als noch vor Einführung des 9-Euro-Tickets. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hätten sich die Stauniveaus lediglich in Kiel und in Nürnberg verschlechtert. In Karlsruhe sei weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung festgestellt worden.

VZBV will 29-Euro-Ticket

Die Politik hat bereits angekündigt das 9-Euro-Ticket nicht verlängern zu wollen, sucht aber nach anderen Wegen den ÖPNV attraktiver zu machen. Hier hat sich heute der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zu Wort gemeldet und die Einführung eines 29-Euro-Tickets gefordert.

Verbraucher:innen müssen in der Preiskrise weiter entlastet werden. Die Weiterentwicklung des #9EuroTicket|s ist eine sinnvolle Maßnahme dafür. Der vzbv fordert ein leicht buchbares Ticket für alle Busse und Bahnen im Nahverkehr für monatlich 29 Euro. https://t.co/2EIBYrBoRL — Verbraucherzentrale (@vzbv) July 11, 2022

Die massiv vereinfachte, bundesweite Gültigkeit soll beibehalten werden, lediglich der Preis soll etwas angehoben werden, um den pauschalen Zugang zu Bus und Bahn etwas wirtschaftlicher zu gestalten.