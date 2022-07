Yamaha MusicCast: Nach Update Funktionsprobleme und Frust

Bei den MusicCast-Produkten von Yamaha handelt es sich um Netzwerklautsprecher, Receiver und Soundbars, die sich in Multiroom-Umgebungen verwenden lassen und über direkte Unterstützung zu Musikdiensten verfügen sowie Apples AirPlay 2 unterstützen. Die zugehörige App MusicCast Controller ist aktuell in Version 5.00 erhältlich.

Die Benutzeroberfläche ist nicht mehr wiederzuerkennen, die Favoriten bzw. Schnellzugriffe auf ‚Raum Szenen’ wurden in Routinen umbenannt, haben den Namen allerdings auch nicht mehr verdient. Denn erst am zweiten Tag haben ich sie versteckt hinter den Routinen wiedergefunden, die man jedoch erst erreichen kann, nachdem man einen Raum aufgerufen hat und dann auf Routinen umschaltet. Das allerschlimmste finde ich allerdings, dass Yamaha seine Benutzer nicht ansatzweise auf eine gravierende Änderungen der GUI vorbereitet. Diese umfassende Überarbeitung der App hätte vor angekündigt und erklärt werden müssen. Schlechter kann man es kaum machen.

