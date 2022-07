Xiaomi Standing Fan 2S: Kühle Brise inmitten der Hitzewelle

Xiaomi gibt die maximale Leistungsaufnahme des SmartMi Standing Fan 2S mit 50 Watt an. Der für die Platzierung auf dem Boden vorgesehene Standventilator hat eine Gesamthöhe von 96 Zentimetern und ist mit 4,9 Kilogramm gut zu transportieren, was nicht zuletzt der dank der Akku-Integration möglichen Verwendung auch im Außenbereich zugute kommt. Weitere Infos könnt ihr der hier als PDF verfügbaren deutschsprachigen Bedienungsanleitung entnehmen.

Insert

You are going to send email to