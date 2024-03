Yale Linus Smart Lock L2: WLAN inklusive und HomeKit künftig über Matter

Drei Jahre nach seiner Markteinführung wird das Linus Smart Lock von Yale überarbeitet. Der Hersteller bringt unter dem Namen Linus Smart Lock L2 eine neue Version des Türschlosses mit App-Bedienung in den Handel.

Die neue Generation des Linus Smart Lock macht die bislang für die Fernbedienung über den Bluetooth-Radius des Geräts hinaus erforderliche WLAN-Bridge überflüssig. Das Linus Smart Lock L2 hat neben Bluetooth auch WLAN direkt integriert.

Seitens der Funktion verweist Yale darauf, dass der in der neuen Generation des Schlosses verbaute Motor nicht nur stärker ist, sondern auch mit der doppelten Geschwindigkeit der vorherigen Generation arbeiten kann. Das gesamte Schloss ist mit 14,6 x 5,2 x 4,6 Zentimetern zudem rund 20 Prozent kleiner als der Vorgänger und wird jetzt durch einen Akku anstelle von Batterien mit Strom versorgt.

HomeKit kommt per Update – NFC-Tag mit dabei

Im Gegensatz zum Vorgänger hat Yale beim Linus Smart Lock L2 die direkte Unterstützung von HomeKit gestrichen. Stattdessen läuft die Anbindung an Apple Home künftig über Matter. Die Kompatibilität zu Matter (über Thread) will Yale im Laufe des Jahres per Firmware-Update nachliefern.

Die Bedienung des Yale Linus Smart Lock L2 erfolgt in erster Linie über die auch für die Apple Watch verfügbare Yale-Home-App. Zudem ist ein sogenannter „Yale Dot“ im Lieferumfang enthalten, der sich durch Dranhalten des Smartphones als NFC-Türöffner verwenden lässt. Der Dot muss nicht direkt am Schloss montiert sein, sondern kann Yale zufolge seinen Platz auch irgendwo im Treppenhaus oder auf dem Armaturenbrett im Auto haben. Ergänzend dazu bietet Yale auch ein Nummernpad für die Öffnung per Zahlencode als Zubehör an.

Grundsätzlich lässt sich eine mit dem Yale Linus Smart Lock ausgestattete Tür immer auch per Schlüssel öffnen. Ein vorhandener Schließzylinder bleibt aktiv und kann wie gewohnt weiterverwendet werden.

Die neue Version L2 des Linus Smart Lock wird zum Preis von 229 Euro im Handel angeboten.