AirTag-Alternative für 4,50 Euro pro Stück

Apples Originalversion der AirTags würden wir derzeit nicht unbedingt kaufen, zumindest nicht, wenn diese nicht deutlich im Preis reduziert sind. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass wir im Beiprogramm zur Vorstellung der neuen iPhone-Modelle in der kommenden Woche auch ein überarbeitetes Modell der AirTags zu sehen bekommen.

Den Gerüchten diesbezüglich zufolge will Apple die Funkleistung der Geräte verbessern und zudem dafür sorgen, dass sich der Lautsprecher nicht mehr stilllegen lässt. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass man die AirTags dazu verwendet, Personen heimlich zu verfolgen.

Die derzeit noch erhältliche erste Generation der AirTags wurde vor viereinhalb Jahren im April 2021 eingeführt.

Billig-Alternative für 4,50 Euro pro Stück

Wenn ihr allerdings eine Tracking-Lösung sucht, die deutlich günstiger als die AirTags ist und sich dennoch in Apples „Wo ist?“-Netzwerk integrieren lässt, könnt ihr einen Blick auf die Pohicoo-Schlüsselfinder werfen. Hier kostet ein Viererpack mit derzeit 17,98 Euro weniger als die Hälfte von dem, was Apple für einen einzelnen AirTag verlangt. Der Einzelpreis der günstigen Tracker liegt somit bei 4,50 Euro.

Die Geräte sind nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt, mit auswechselbaren Batterien ausgestattet und lassen sich vollständig in Apples „Wo ist?“-App integrieren. Darüber kann man die Pohicoo-Tracker dann orten. Bei der Suche in der direkten Umgebung lässt sich über einen integrierten Lautsprecher ein Signalton abspielen.

Während man bei den AirTags von Apple in der Regel noch Zubehör kaufen muss, wenn man sie an den Schlüsselbund oder eine Tasche hängen will, ist bei diesen Geräten bereits eine Öse ins Gehäuse integriert und ein kleiner Schlüsselring im Lieferumfang enthalten. Von den grundlegenden Abmessungen her sind die Tracker mit Apples Original vergleichbar.

Beachtet, dass es sich hierbei laut Amazon um ein befristetes Angebot handelt. Regulär ist das Viererpack mit 21,99 Euro aber auch nicht viel teurer.