Was macht Apple?
Xreal Aura: Die Konkurrenz zeigt, was Apple bei Datenbrillen noch fehlt
Während Apple weiterhin an einer alltagstauglichen Datenbrille arbeitet, macht die Konkurrenz bereits den nächsten Schritt. Gemeinsam mit Google hat Xreal die Aura auf den Markt gebracht. Die neue Brille nutzt Android XR, stellt digitale Inhalte auf transparenten Displays dar und wiegt weniger als 95 Gramm. Möglich wird das durch einen externen Mini-Computer, der einen Großteil der Technik aufnimmt.
Rechenleistung und Akku wandern in die Hosentasche
Anders als klassische XR-Headsets trägt die Xreal Aura nicht sämtliche Komponenten direkt am Kopf. Stattdessen befindet sich die Recheneinheit in einem kleinen, per Kabel verbundenen Gerät, das sich beispielsweise in der Hosentasche verstauen lässt.
Darin arbeiten Qualcomms Snapdragon Reality Elite und ein Akku. Der sogenannte Puck dient gleichzeitig als Trackpad zur Steuerung. Die Brille selbst verfügt über transparente Micro-OLED-Displays von Sony mit jeweils 1.920 × 1.200 Pixeln, bis zu 120 Hertz und einem Sichtfeld von 70 Grad.
Android XR bringt Apps und Gemini auf die Brille
Als Betriebssystem kommt Googles Android XR zum Einsatz. Damit lassen sich Anwendungen aus dem Play Store verwenden und mehrere Fenster gleichzeitig im Sichtfeld platzieren. Ein angeschlossener Computer kann über USB-C ebenfalls als virtueller Bildschirm eingebunden werden.
Hinzu kommt Gemini. Googles KI-Assistent kann nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Inhalte auf den virtuellen Bildschirmen und in der realen Umgebung berücksichtigen. Für Filme und andere Medien lassen sich die Brillengläser elektronisch abdunkeln. Die Audiotechnik wurde gemeinsam mit Bose abgestimmt.
Die Auslieferung soll Mitte November beginnen. Zum Start kostet die Xreal Aura in den USA vorübergehend 1.099 US-Dollar mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Die größere Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher liegt bei 1.299 US-Dollar. Deutschland gehört bislang nicht zu den ersten Verkaufsmärkten.
Und was macht Apple?
Apple bietet mit der Vision Pro zwar bereits ein leistungsfähiges Mixed-Reality-Headset an, verfolgt damit aber einen anderen Ansatz. Die aktuelle M5-Version kostet mindestens 3.699 Euro und ist deutlich größer als eine klassische Brille.
Nach bisherigen Berichten will Apple deshalb 2027 eine eigene KI-Brille vorstellen. Diese soll allerdings zunächst ohne integrierte Displays auskommen. Stattdessen stehen Kameras, Mikrofone, Audiowiedergabe und Siri im Mittelpunkt. Als Ergänzung zum iPhone wäre sie damit eher eine Antwort auf Metas Ray-Ban-Brillen.
Eine echte AR-Brille mit eingeblendeten Informationen wird bei Apple dagegen nicht vor 2029 erwartet. Offiziell bestätigt ist dieser Zeitplan natürlich nicht. Die Xreal Aura zeigt unterdessen, dass sich räumliches Computing schon heute in ein deutlich leichteres Format bringen lässt – auch wenn dafür weiterhin ein Kabel und ein zusätzlicher Rechner erforderlich sind.
Wieso eigentlich immer so kompliziert? Wie wäre es mit einer „Video-Brille“ von Apple, welche via AirPlay angesteuert werden kann? Sozusagen ein Monitor für die Nase?! Ohne Abdunklung und so. Einfach undurchsichtig mit 1a-Videoqualität. Sound kommt von den AirPods, somit entfällt dieser Schnickschnack, welcher eh nicht gut genug in einer solchen Brille Platz finden würde. Das Ganze dann bitte mit fetten externen Akku, damit es nicht so eine peinlich kurze Laufzeit mit sich bringt, und zu einem Preis, welchen einem nicht gleich die Zehennägel aufrollen lässt!
Und wie groß ist der Markt für reine Videobrillen? Das dürfte niemanden locken.
Weiß ich tatsächlich nicht! Aber ich finde diese Idee sehr interessant. Egal ob iPhone, Apple TV oder MacBook… Videos in Top Qualität mit einer Brille gucken und sogar in echten 3-D wäre für mich ein Knaller. Im Internet surfen genauso. Okey, dafür müsste man in der Lage sein, „blind“ tippen zu können. Ich gehöre zu dieser seltenen Spezis. ;-)
Kann ich mir durchaus vorstellen. Grade in Zeitrn des Mobilen Arbeitens und der Nutzung im Zug hinsichtlich Datenschutz istbdasnoffene Benutzen eines Laptop Displays ein NoGo. Selbst mit Sichtschutzfolie hat man von einem dahinter befindlichen Sitzplatz gute Einsicht auf den Inhalt.
Weiterhin würde man sich die geoßen Monitore sparen und hat einfach seine Brille an, ne externe Tastatur und Maus am Laptop und schon kann man überall auf einem großen Monitor arbeiten.
Sowas wäre für Viele mit Sicherheit ne gute Lösung.
Nix mit Faltdisplay oder kleinem Laptop/Tablet Display
Apple hat jetzt ein Jahrzehnt viel zu wenig in Forschung investiert.
Kein Wunder, dass alle rechts und links überholen.
+1,
Apple profitiert vom eigenen ÖkoSystem. Schon längst sind andere gleichwertig, teilweise sogar – zumindest was die Kamera betrifft – viel besser.
Apple bringt dann in 3 Jahren ne Brille. In Europa kann man die Brille aber nicht öffnen. Und wenn man durchgucken will Kost das extra. Das ganze für 9999 Dollar. Gefertigt in den us zum a.
Oh Gott, bist Du lustig! Nicht
Also wenn sie dann noch Touch hat ist es vielleicht eine Überlegung wert.