WideView fürs iPhone Duo: Mehr Platz für Webseiten auf dem Außendisplay

Das iPhone Duo ist noch keine Woche auf dem Markt und schon gibt es eine praktische Lösung für eine seiner kleinen Eigenheiten. Auf dem Außendisplay nutzt Safari bislang nicht die gesamte Bildschirmbreite. Stattdessen bleibt rechts neben den Webseiten ein vergleichsweise breiter Streifen für die Bedienelemente reserviert. Unser Leser Tim Hartung hat sich daran gestört und mit WideView kurzerhand eine eigene Safari-Erweiterung entwickelt, die diesen Platz nutzbar macht.

Webseiten reichen bis unter die Safari-Bedienelemente

Das Problem hängt mit dem ungewöhnlichen Format des Außendisplays zusammen. Da es breiter und weniger hoch als bei herkömmlichen iPhones ausfällt, hat Apple die Safari-Bedienelemente an den rechten Bildschirmrand verschoben. Das schafft zwar mehr Platz in der Höhe, reduziert aber gleichzeitig die verfügbare Breite für Webseiten.

WideView setzt genau hier an. Die Erweiterung lässt Webseiten bis hinter die seitlichen Bedienelemente reichen. Die transparenten Safari-Schaltflächen schweben dadurch über den Inhalten, während bisher ungenutzte Bereiche mit Bildern, Hintergründen und weiteren Seitenelementen gefüllt werden können.

Damit wichtige Bedienelemente einer Webseite nicht hinter der Kamera verschwinden, passt WideView entsprechende Kopfzeilen automatisch an. Die Erweiterung greift ausschließlich auf dem Außendisplay des iPhone Duo ein. Auf dem großen Innenbildschirm und anderen iPhones soll die Darstellung unverändert bleiben.

Kostenlos und ohne Tracking

Entstanden ist die App während der Wartezeit auf das neue iPhone. Tim Hartung studiert Wirtschaftsinformatik und hatte sich bereits vor dem Verkaufsstart mit dem iPhone-Duo-Simulator in Xcode beschäftigt. Dabei fiel ihm die ungenutzte Bildschirmfläche auf.

Nach mehreren Tagen eigener Nutzung hat er WideView jetzt im App Store veröffentlicht. Die Erweiterung lässt sich über die Safari-Einstellungen aktivieren und anschließend im Seitenmenü des Browsers ein- und ausschalten.

Besonders erfreulich: WideView ist vollständig kostenlos erhältlich. Nach Angaben des Entwicklers gibt es weder Werbung noch In-App-Käufe. Auch auf Tracking, Datenerhebung und eigene Netzwerkverbindungen soll die Anwendung verzichten.

Auch Apple arbeitet an einer Lösung

Interessanterweise hat Apple das Problem bereits selbst erkannt. In einem aktuellen Beitrag im WebKit-Blog erklärt die Safari-Entwicklerin Jen Simmons, dass Apple nach Möglichkeiten sucht, Webseiten künftig mehr Platz auf dem Außendisplay einzuräumen.

Dabei geht es insbesondere darum, Inhalte hinter den seitlichen Bedienelementen darstellen zu können, ohne wichtige Schaltflächen oder Texte zu verdecken. Eine konkrete Umsetzung oder einen Veröffentlichungstermin hat Apple bislang allerdings nicht angekündigt.

Bis dahin bietet WideView eine einfache Möglichkeit, die vorhandene Bildschirmfläche besser auszunutzen.