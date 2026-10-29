Kostenlose Safari-Erweiterung
WideView fürs iPhone Duo: Mehr Platz für Webseiten auf dem Außendisplay
Das iPhone Duo ist noch keine Woche auf dem Markt und schon gibt es eine praktische Lösung für eine seiner kleinen Eigenheiten. Auf dem Außendisplay nutzt Safari bislang nicht die gesamte Bildschirmbreite. Stattdessen bleibt rechts neben den Webseiten ein vergleichsweise breiter Streifen für die Bedienelemente reserviert. Unser Leser Tim Hartung hat sich daran gestört und mit WideView kurzerhand eine eigene Safari-Erweiterung entwickelt, die diesen Platz nutzbar macht.
Webseiten reichen bis unter die Safari-Bedienelemente
Das Problem hängt mit dem ungewöhnlichen Format des Außendisplays zusammen. Da es breiter und weniger hoch als bei herkömmlichen iPhones ausfällt, hat Apple die Safari-Bedienelemente an den rechten Bildschirmrand verschoben. Das schafft zwar mehr Platz in der Höhe, reduziert aber gleichzeitig die verfügbare Breite für Webseiten.
WideView setzt genau hier an. Die Erweiterung lässt Webseiten bis hinter die seitlichen Bedienelemente reichen. Die transparenten Safari-Schaltflächen schweben dadurch über den Inhalten, während bisher ungenutzte Bereiche mit Bildern, Hintergründen und weiteren Seitenelementen gefüllt werden können.
Damit wichtige Bedienelemente einer Webseite nicht hinter der Kamera verschwinden, passt WideView entsprechende Kopfzeilen automatisch an. Die Erweiterung greift ausschließlich auf dem Außendisplay des iPhone Duo ein. Auf dem großen Innenbildschirm und anderen iPhones soll die Darstellung unverändert bleiben.
Kostenlos und ohne Tracking
Entstanden ist die App während der Wartezeit auf das neue iPhone. Tim Hartung studiert Wirtschaftsinformatik und hatte sich bereits vor dem Verkaufsstart mit dem iPhone-Duo-Simulator in Xcode beschäftigt. Dabei fiel ihm die ungenutzte Bildschirmfläche auf.
Nach mehreren Tagen eigener Nutzung hat er WideView jetzt im App Store veröffentlicht. Die Erweiterung lässt sich über die Safari-Einstellungen aktivieren und anschließend im Seitenmenü des Browsers ein- und ausschalten.
Besonders erfreulich: WideView ist vollständig kostenlos erhältlich. Nach Angaben des Entwicklers gibt es weder Werbung noch In-App-Käufe. Auch auf Tracking, Datenerhebung und eigene Netzwerkverbindungen soll die Anwendung verzichten.
Auch Apple arbeitet an einer Lösung
Interessanterweise hat Apple das Problem bereits selbst erkannt. In einem aktuellen Beitrag im WebKit-Blog erklärt die Safari-Entwicklerin Jen Simmons, dass Apple nach Möglichkeiten sucht, Webseiten künftig mehr Platz auf dem Außendisplay einzuräumen.
Dabei geht es insbesondere darum, Inhalte hinter den seitlichen Bedienelementen darstellen zu können, ohne wichtige Schaltflächen oder Texte zu verdecken. Eine konkrete Umsetzung oder einen Veröffentlichungstermin hat Apple bislang allerdings nicht angekündigt.
Bis dahin bietet WideView eine einfache Möglichkeit, die vorhandene Bildschirmfläche besser auszunutzen.
Entwickler: Tim Hartung
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Störend sehen die Seitenelemente aber dennoch aus.
Leider sind diese nicht entfernbar oder änderbar. Hoffe Apple denkt da bei seiner Lösung dran.
LG
Funktioniert leider nicht. Für eine halbe Sekunde wird die Seite im Vollbild geladen, dann springt sie zurück in die normale Darstellung
Entwickler hier, schreib mir gerne eine Mail. Bei mir läuft es sowohl auf dem Duo als auch dem Simulator.
Vielleicht kriegen wir’s ja gefixt
Erstmal danke für die Mühe. Hatte jetzt z.B. bei t-online.de bemerkt, dass die ganze Seite immer flackert und sich hin und herschiebt. Hab das aber auch frisch erst installiert und probiere noch ein bisschen aus
Welche Mailadresse denn?
dev@timhartung.de (ist verlinkt im AppStore)
Danke Dir,
ich schicke Screenshots.
Spannend… wenn ich auf die Emailadresse klicke, stürzt die ifun app ab. Hat das noch jemand?
Ja, bei mir auch.
Empfinde ich auch noch als störend, besser wäre es meiner Meinung nach wenn man die Elemente ausblenden könnte und auf Tipp einer freien Stelle auftauchen würde, quasi als vollbildmodus
Funktioniert prima. Vielen Dank. Ich musste aber erst den Seitenzoom auf 100 % stellen. Bei 85% hat es auch nicht funktioniert. Vielleicht hilft es
Danke dir fürs Feedback :)
Top! Danke!
Funktioniert hervorragend. Dankeschön. :)
Vielen Dank für den Tipp. Funktioniert leider nicht für jede Webseite und kommt mit dem Kompromiss, dass Text sich nun teilweise hinter den Bedienelementen versteckt.
Manche Seiten machen auch komische Dinge bspw ist der Header der Amazon-Startseite komisch verkürzt.
„Apple arbeitet bereits an einer Lösung“… Wer muss da mit mir lachen? Apple hat doch erst dieses „Problem“ geschaffen!
Ich hab festgestellt, dass nicht alle Elemte die dann auf der rechten Seite von der Website sind, anklickbar sind.
Vielen Dank für den Tipp und natürlich auch vielen Dank an den Entwickler. Funktioniert bei mir wunderbar.
Funktioniert bestens. Vielen Dank. Top Arbeit !
Version 1.0.1 ist in Überprüfung, welche viele eurer gemeldeten Probleme löst.
Danke euch fürs Feedback :)
(Gerne anpinnen wenn möglich)
@TimHartung
Dank an den Entwickler für die sehr sehr schnellen Anpassungen!