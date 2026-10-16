XREAL 1 Pro+: Virtueller Bildschirm für Mac und iPhone

XREAL hat mit der 1 Pro+ eine überarbeitete Version seiner AR-Brille One Pro vorgestellt. Das neue Modell soll insbesondere bei der Bildqualität und beim Tragekomfort punkten. Dafür erhöht der Hersteller die maximale Helligkeit von 700 auf 1.200 Nits, integriert eine KI-gestützte HDR-Optimierung und verbessert die Darstellung von 3D-Inhalten. Die Brille ist ab sofort für 649 Euro erhältlich und lässt sich unter anderem als externer Bildschirm für Mac und iPhone verwenden.

Hellere Displays und flüssigeres 3D

Die XREAL 1 Pro+ setzt weiterhin auf zwei Micro-OLED-Displays von Sony mit jeweils 1.920 × 1.080 Pixeln. Das Sichtfeld beträgt 57 Grad, die Bildwiederholrate erreicht 120 Hz. Die neue HDR-Verarbeitung soll insbesondere in hellen und dunklen Bildbereichen mehr Details sichtbar machen. Zusätzlich stehen drei Bildmodi für alltägliche Anwendungen, Filme und das Lesen von Texten bereit.

Verbessert wurde auch die Umwandlung gewöhnlicher 2D-Inhalte in räumliches 3D. Statt bisher 30 Bildern pro Sekunde verarbeitet die Brille nun bis zu 60 Bilder. Das funktioniert laut XREAL direkt auf dem Gerät und erfordert keine zusätzliche Software.

Erfreulich für Bestandskunden: Die verbesserte 3D-Konvertierung soll im November per Firmwareupdate auch für die XREAL One, One Pro und 1S erscheinen. Die höhere Bildschirmhelligkeit bleibt dagegen der neuen Hardware vorbehalten.

Mehr Komfort und Unterstützung für Mac und iPhone

Auch beim Tragekomfort hat XREAL nachgebessert. Eine breitere Nasenauflage soll den Druck besser verteilen und einen stabileren Sitz ermöglichen. Die Brillenbügel lassen sich an unterschiedliche Kopfformen anpassen. Weiterhin stehen zwei Varianten für Pupillenabstände von 57 bis 66 beziehungsweise 66 bis 75 Millimetern zur Auswahl.

Der integrierte X1-Chip ermöglicht es, einen virtuellen Bildschirm im Raum zu fixieren. Alternativ kann die Anzeige den Kopfbewegungen folgen. Mit der optional erhältlichen XREAL-Eye-Kamera wird sogar räumliches Tracking mit sechs Freiheitsgraden unterstützt. Für die Audiowiedergabe sind weiterhin von Bose abgestimmte Lautsprecher integriert.

Die Verbindung erfolgt über USB-C mit DisplayPort-Unterstützung. Damit eignet sich die Brille beispielsweise als großer virtueller Monitor für kompatible Macs und iPhones. Eine eigenständige Computerbrille ist sie allerdings nicht: Die Bildinhalte stammen weiterhin von einem angeschlossenen Gerät.

Die neue XREAL 1 Pro+ kostet im europäischen Herstellershop 649 Euro. Der Vorgänger One Pro wird dort aktuell für 599 Euro angeboten. Alternativ gibt es ein Paket mit der XREAL-Eye-Kamera für 709 Euro.