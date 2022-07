Besserer Name: Freenet löst Mobilcom-Debitel ab

Grundsätzlich handelt es sich bei Mobilcom und Freenet schon seit mehreren Jahren um ein und dieselbe Firma. Im Endeffekt wird also nur der in der Tat etwas antiquiert anmutende Name Mobilcom-Debitel abgestoßen. Auch die Angebotsstruktur dürfte sich mit der Umstellung verbunden kaum ändern.

Mobilcom-Debitel wird in diesem Monat Geschichte. Am 13. Juli soll die bereits laufende Markentransformation abgeschlossen werde, der Mobilfunkanbieter wird dann ausschließlich unter der Bezeichnung Freenet auftreten. Ganz konkret wird dabei die mobilcom-debitel GmbH zur freenet DLS GmbH und die Internetadresse ändert sich zu www.freenet-mobilfunk.de.

