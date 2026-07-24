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Kühlschrank, Waschmaschine und Waschtrockner

Xiaomi startet neue Haushaltsgeräte mit App-Anbindung
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Xiaomi baut sein Angebot an vernetzten Haushaltsgeräten in Deutschland weiter aus. Neu im Sortiment sind eine Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombination, ein Waschtrockner und eine Waschmaschine. Alle drei Geräte lassen sich in das Xiaomi-Home-System einbinden und über die zugehörige App steuern. Zur Markteinführung bietet Xiaomi die Geräte mit Preisnachlässen von bis zu 80 Euro an.

Kühlschrank mit App- und Sprachsteuerung

Die neue Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombination verfügt über ein Gesamtvolumen von 621 Litern. Davon entfallen nach Angaben des Herstellers 385 Liter auf den Kühlbereich und 236 Liter auf das Gefrierfach. Xiaomi gibt an, dass zwei getrennte Inverter-Systeme für einen energieeffizienten und vergleichsweise leisen Betrieb sorgen sollen.

Xiaomi Kuehlschrank

Neben einem Touch-Bedienfeld am Gerät können Temperatur und Betriebsmodi auch über die Xiaomi-Home-App angepasst werden. Darüber hinaus soll sich der Kühlschrank per Sprachbefehl über Amazon Alexa und Google Assistant steuern lassen. Benachrichtigungen auf dem Smartphone informieren laut Hersteller beispielsweise darüber, wenn die Kühlschranktür offen geblieben ist.

Waschmaschine und Waschtrockner

Zudem erweitert Xiaomi sein Angebot um eine klassische Waschmaschine sowie einen kombinierten Waschtrockner. Beide Modelle sind für eine Waschmenge von bis zu acht Kilogramm ausgelegt.

Xiaomi Waschtrockern

Der Waschtrockner bietet nach Angaben des Herstellers mehr als 30 Waschprogramme und soll den Trocknungsvorgang automatisch an die Beladung anpassen. Die Waschmaschine verfügt über mehr als 27 Programme sowie ein Sensorsystem, das die Beladung erkennt und Wasserverbrauch sowie Programmdauer entsprechend anpassen soll..

Beide Geräte verfügen über eine zuschaltbare Dampffunktion. Der Hygienemodus soll laut Xiaomi bis zu 99,99 Prozent der Bakterien auf der Kleidung reduzieren. Über die Xiaomi Home App lassen sich Wasch- und Trocknungsvorgänge programmieren und steuern.

Sonderangebote zur Markteinführung

Zur Markteinführung ist die Kühl-Gefrierkombination für 799 Euro statt 849 Euro erhältlich. Der Waschtrockner kostet 479 Euro statt 559 Euro und die Waschmaschine lässt sich für 449 Euro statt 499 Euro über die Webseite von Xiaomi bestellen.
24. Juli 2026 um 17:58 Uhr von chris Fehler gefunden?


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