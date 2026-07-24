Meta führt kostenlose Verifizierung für Facebook-Nutzer ein

Nutzer von Facebook können ihre Identität künftig gebührenfrei bestätigen lassen und erhalten anschließend ein entsprechendes Abzeichen im Profil. Die Option ist allerdings auf private Nutzer der Plattform beschränkt. Die Facebook-Mutter Meta sieht offenbar den Bedarf, die Seriosität der Plattform zu steigern. Nach Angaben des Unternehmens soll dadurch leichter erkennbar sein, ob sich hinter einem Konto tatsächlich eine reale Person befindet.

Laut Meta wird die neue Funktion zunächst schrittweise in ausgewählten Ländern eingeführt. Welche Länder dies sind, wurde bislang nicht kommuniziert. Auf lange Sicht soll die Funktion jedoch weltweit verfügbar werden.

Verifizierung per Video-Selfie

Für die Verifizierung müssen Nutzer ein kurzes Video-Selfie aufnehmen. Dieses wird laut Meta mit den bereits vorhandenen Profilfotos abgeglichen, um die Identität zu bestätigen. Der Vorgang ist kostenlos und soll in der Regel nur wenige Minuten dauern.

Die Verifizierung steht ausschließlich für Konten volljähriger Nutzer zur Verfügung, die sich keine Verstöße gegen die Facebook-Standards haben zuschulden kommen lassen. Insbesondere dürfen nach Angaben des Unternehmens keine Hinweise auf betrügerisches oder unechtes Verhalten vorliegen. Seiten sowie Profile im professionellen Modus sind zumindest aktuell noch von dem Angebot ausgeschlossen.

Abzeichen an mehreren Stellen sichtbar

Nach Abschluss erscheint das Verifizierungshäkchen an verschiedenen Stellen innerhalb von Facebook. Zum Start soll dies unter anderem auf Profilen, im Marketplace, bei Facebook Dating und in Gruppen der Fall sein. Später soll die Kennzeichnung auch bei Beiträgen im Newsfeed erscheinen.

Meta betont, dass die Kennzeichnung lediglich dafür stehe, dass ein Profil einer realen Person zugeordnet wurde. Daraus lasse sich weder eine Empfehlung durch das Unternehmen noch eine Aussage über die Vertrauenswürdigkeit eines Nutzers ableiten. Auch verifizierte Konten müssten weiterhin die geltenden Richtlinien der Plattform einhalten.