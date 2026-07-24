Mit dem Z70 Ultra Roller Complete hat Mova die nächste Generation seiner Premium-Saugroboter ins Rennen geschickt. Gegenüber dem Vorgänger Z60 hat der Hersteller an zahlreichen Stellen nachgebessert. Das betrifft nicht nur die Saugleistung, sondern auch das Wischsystem, die Navigation und die Basisstation.

Design-Upgrade für Roboter und Station

Bereits beim Auspacken fällt auf, dass Mova das Design umfassend überarbeitet hat. Die Basisstation wirkt mit ihrer an gebürstetes Metall erinnernden Oberfläche etwas hochwertiger als bei den bisherigen Modellen.

Wer einen anderen Look bevorzugt, erhält den Z70 alternativ auch mit einer Oberfläche in Natursteinoptik. Auch der Roboter selbst wirkt eleganter und moderner. In die nun geteilte obere Abdeckung ist ein blaues LED-Lichtband integriert.

Die Station übernimmt weiterhin nahezu sämtliche Wartungsarbeiten. Frisch- und Abwasser werden in getrennten Tanks mit 5,5 beziehungsweise 4,5 Litern Fassungsvermögen gespeichert. Beide Behälter lassen sich einfach entnehmen und reinigen. Optional kann die Station zudem mit einem direkten Frisch- und Abwasseranschluss ausgestattet werden.

Ein geteilter Dosierbehälter nimmt eine Reinigungslösung und ein spezielles Mittel gegen Haustiergerüche auf. Beide Produkte liegen beim Kauf bei, werden aber nicht vorausgesetzt. Auch mit klarem Wasser erzielt der Z70 im Alltag sehr gute Reinigungsergebnisse. Praktisch ist zudem, dass sich die Reinigungsmittel nur bei Bedarf oder in frei wählbaren Intervallen einsetzen lassen.

Zuverlässige Navigation und Hinderniserkennung

Bei der Navigation kombiniert der Z70 wie sein Vorläufer ein Lasersystem mit einer 3D-Kamera. Die Räume wurden im Test schnell und zuverlässig kartiert. Auch kleinere Hindernisse wie Schuhe, Spielzeug oder herumliegende Kleidungsstücke hat der Sauger zuverlässig erkannt und umfahren.

Nach Herstellerangaben erkennt das System mehr als 300 verschiedene Hindernisarten und markiert diese in der App-Karte. Zusätzlich können unbekannte Objekte in der App ergänzt und individuelle Sicherheitsabstände festgelegt werden.

Auch der versenkbare Sensorturm wurde vom Vorgänger übernommen. Erkennt der Roboter niedrige Möbel, fährt das Lasermodul automatisch ein. Dadurch reduziert sich die Bauhöhe auf lediglich 96 Millimeter. So erreicht der Z70 auch niedrigere Bereiche unter Möbeln.

Bei der Überwindung von Türschwellen gehören die aktuellen Modelle von Mova zu den leistungsfähigsten Geräten ihrer Klasse. Der Roboter stellt sich mit den Vorderrädern auf, das erinnert ein wenig wie ein Science-Fiction-Wesen, und kann dadurch über zwei Stufen hinweg Hindernisse mit einer Gesamthöhe von bis zu neun Zentimetern überwinden. Gerade in älteren Gebäuden erleichtert das den Einsatz deutlich.

Hohe Saugleistung auf allen Böden

Mova gibt die maximale Saugleistung mit 36.000 Pa an. Solche Werte lassen sich zwischen verschiedenen Herstellern zwar nur eingeschränkt vergleichen, im Alltag hinterließ der Z70 jedoch sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen einen sehr guten Eindruck.

Staub, Krümel und größere Schmutzpartikel wurden zuverlässig aufgenommen. Auch Tierhaare bereiteten der Doppelbürste keine Schwierigkeiten. Haarverwicklungen konnten wir während des gesamten Testzeitraums nicht feststellen.

Erkennt der Roboter einen Teppich, hebt er Walzenmopp und Seitenbürste automatisch an. Zusätzlich schützt eine Kunststoffabdeckung die Wischwalze vor einem direkten Kontakt mit dem Teppich. Über die App lässt sich festlegen, ob Teppiche ausschließlich gesaugt, komplett ausgespart oder in den normalen Reinigungsvorgang einbezogen werden sollen.

Für größere Schmutzpartikel wie Trockenfutter steht außerdem ein Modus mit erhöhter Saugleistung zur Verfügung.

Moppwalze wird permanent gereinigt

Während viele Hersteller weiterhin auf rotierende Wischpads setzen, bleibt Mova mit seiner Z-Serie dem Walzensystem treu. Beim Z70 wird die Walze während der Reinigung über ein Sprühsystem kontinuierlich mit Frischwasser versorgt und gleichzeitig gereinigt. So gelangt der aufgenommene Schmutz nicht wieder zurück auf den Boden.

Im Alltag funktionierte dieses System sehr gut. Auch nach längeren Reinigungsvorgängen blieb die Walze sichtbar sauber und flauschig, was eine konstant hohe und gleichmäßige Wischleistung ermöglicht. Durch den erhöhten Walzendruck werden auch eingetrocknete Verschmutzungen entfernt. Bei hartnäckigen Flecken sind aber auch hier teils mehrere Wischvorgänge nötig.

Die Walze wird zuverlässig gereinigt

Mit seiner ausfahrbaren Walze erreicht der Z70 auch Bereiche entlang von Fußleisten und Möbelkanten deutlich besser als gewöhnliche Walzen- und Wischpad-Geräte, sodass lediglich ein schmaler Kantenstreifen ungereinigt bleibt.

Nach Abschluss der Reinigung oder bei starker Verschmutzung auch zwischendurch wird die Walze in der Station mit heißem Wasser gereinigt. Laut Mova kommen dabei Temperaturen von bis zu 100 Grad Celsius zum Einsatz. Die Walze wirkt nach dem Reinigungsvorgang wieder vollständig sauber.

Viele Optionen und Haustierfunktionen

Die Mova-App bietet zahlreiche Möglichkeiten, den Roboter an die eigenen Wohnverhältnisse anzupassen. Neben Sperrzonen oder Zeitplänen lässt sich auch festlegen, ob nur gesaugt oder gewischt werden soll oder ob beide Reinigungsvorgänge gleichzeitig beziehungsweise nacheinander stattfinden.

Ein genauer Blick in die App lohnt sich, da sie zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Dazu zählt die Möglichkeit zur automatischen UV-Sterilisation der Walze nach jedem Wischvorgang.

Insbesondere Haustierbesitzer finden viele praktische Funktionen. So lässt sich die Staubentleerung bei hohem Tierhaaraufkommen häufiger durchführen oder der Inhalt des Staubbehälters komprimieren. Bereiche rund um Fressnäpfe oder Katzentoiletten können gezielt intensiver gereinigt werden. Nach Herstellerangaben erkennt der Z70 außerdem Tierkot und umfährt entsprechende Hindernisse automatisch. Die Möglichkeit, Haustiere automatisch zu fotografieren, dürfte dagegen für die meisten Nutzer, wenn überhaupt, nur eine nette Zusatzfunktion sein.

Premiumgerät zum Premiumpreis

Alles in allem hat sich der Mova Z70 Ultra Roller Complete bei unserem Testlauf hervorragend geschlagen. Der Hersteller entwickelt sein Walzenmopp-Konzept damit konsequent weiter und hat sowohl den Roboter als auch die Basisstation gegenüber dem Vorgänger technisch und optisch deutlich weiterentwickelt. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.399 Euro sortiert sich der Z70 klar im Premiumsegment ein. Aktuell ist der Roboter für 1.199 Euro erhältlich.