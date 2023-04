Xiaomi Sound Move: Mit AirPlay 2, Lageerkennung, WLAN & Bluetooth 5.3

Noch ist unklar wann der Xiaomi Sound Move auch in Deutschland erhältlich sein wird, auf seiner offiziellen Vorschauseite stellt sich der neue Lautsprecher aber schon mal im Detail vor und kann in ersten chinesischen Hands-On-Videos auf YouTube begutachtet werden.

Laut Xiaomi besitzt der Sound Move einen maximalen Schalldruckpegel von 90 dB und verbaut vier Treiber, wobei es sich hier um zwei breitbandige Speaker und zwei passive Radiatoren handelt. Der Lautsprecher lässt sich hochkant und liegend einsetzen, eine integrierte Positionserkennung passt die Audiowiedergabe entsprechend an und schaltet zwischen klassischer Stereowiedergabe und einer konzentrierteren Klangabstrahlung hin und her.

Die Hardware-Neuerscheinung, die in der vergangenen Woche zusammen mit dem Xiaomi 13 Ultra, dem Xiaomi Pad 6 und dem neuen Xiaomi Band 8 vorgestellt wurde, positioniert sich im selben Premium-Bereich, in dem die Konkurrenz von Soundcore kürzlich auch ihren Soundcore Motion X600 abgestellt hat und verlangt bereits in China vergleichsweise teure 699 Yuan, was umgerechnet etwa 95 Euro sind.

