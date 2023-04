tado° Heat Pump Connector: HomeKit-Anbindung für Wärmepumpen

Der Smart-Home-Ausrüster tado° hat sich in den zurückliegenden Jahren vor allem auf Klima-Lösungen mit guter Smart-Home-Konnektivität konzentriert und bietet neben seinen Heizkörper-Thermostaten auch Steuermodule für Klimaanlagen, Raumthermostate und Lösungen für Fußbodenheizung an. Diese werden durch die tado°-Bridge mit dem Internet verbunden und lassen sich anschließend über die tado°-Applikation steuern oder alternativ per Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa verwalten.

Heat Pump Connector kostet 100 Euro

Mit dem Heat Pump Connector bietet das Münchner Unternehmen nun auch eine Lösung für Wärmepumpen an, die ab sofort in Deutschland, In Frankreich und in den Niederlanden erhältlich ist. Der Listenpreis des Herstellers beträgt 99,99 Euro.

Dafür gibt es mit dem Heat Pump Connector eine Lösung die vorerst ausschließlich in Kombination mit Vaillant-Wärmepumpen eingesetzt werden kann, dann jedoch die komfortable Unterwegs-Steuerung von Temperatur und Warmwasser zulässt. Der tado° Heat Pump Connector wird ab Werk mit der Internet Bridge des Anbieters ausgeliefert und soll sich in Eigenregie installieren lassen, ohne dass dafür Kontakt mit entsprechenden Fachdiensten aufgenommen werden muss.

Für (fast) alle Vaillant-Wärmepumpen

Laut tado° ist die Kompatibilität des neuen Accessoires recht breit gefasst und beinhaltet alle aktuellen Vaillant Wärmepumpen mit Ausnahme der geoTherm. So werden die arotherm, die arotherm Plus, die flexoTherm, die flexoCompact, die recoCompact und die versoTherm voll unterstützt.

Aktuell lässt sich die Produktneuheit ausschließlich über den Hersteller-Shop beziehen und ist noch nicht im Fachhandel erhältlich. tado° selbst stellt den Heat Pump Connector auf dieser Produktseite vor und hat hier auch eine kleine FAQ veröffentlicht, die Fragen zur Einrichtung und Funktionsweise der smarten Wärmepumpen-Steuerung beantwortet.