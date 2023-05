Neue Xiaomi-Saugroboter: Top-Modell mit Lasernavigation und Absaugstation

Xiaomi hat über dieses Flaggschiffmodell hinaus auch neue Modelle in seinen anderen Saugroboter-Serien auf den Markt gebracht. So ist mit dem Xiaomi Robot Vacuum S10+ eine neue Kombi aus Saugroboter und Wischer mit rotierenden Mops erhältlich, der allerdings ohne Absaug- und Reinigungsstation kommt und zum Einführungspreis von 399,99 Euro angeboten wird.

Die Bedienung kann gleichermaßen über Tasten am Gerät wie auch über die App des Herstellers erfolgen. Letztere bietet in Kombination mit der Laserkartierung dann auch die Möglichkeit, gezielt einzelne Räume oder Bereiche zu reinigen.

Die Saugleistung des Roboters lässt sich über vier Stufen hinweg auf bis zu 4000 Pa einstellen, so dass auch gröbere Partikel kein Problem darstellen sollten. Für Komfort und Sauberkeit bei der Entleerung der integrierten Staubbox sorgt die automatische Absaugstation, in der sich ein Staubbeutel mit 2,5 Litern Fassungsvermögen befindet.

