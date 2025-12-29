"Digital Car Key" könnte kommen
Tesla schafft technische Basis für Autoschlüssel in der Wallet
Tesla zeigte sich lange Zeit sehr zurückhaltend gegenüber einer erweiterten iPhone-Integration. Dieser Widerstand scheint allerdings zunehmend zu bröckeln. Vielleicht kann man die inzwischen seit einem Jahr erhältliche Apple-Watch-App von Tesla bereits als ein positives Vorzeichen sehen.
Zwischenzeitlich gab es zudem konkrete Berichte darüber, dass Tesla an der von vielen Besitzern der Fahrzeuge längst ersehnten CarPlay-Integration arbeitet. Ganz neu sind nun auch Hinweise auf die mögliche Unterstützung von Apples „Digital Car Key“ aufgetaucht.
Tesla-Schlüssel in der App
Wobei man hier klar einschränken muss, dass es bei Tesla zunächst einmal darum geht, unabhängig von Apple die technische Basis für diesen Standard zu schaffen. Das auf die Fahrzeugmarke spezialisierte Blog Not a Tesla App hat seinem Namen getreu die neueste Version der Tesla-App unter die Lupe genommen und dabei Hinweise auf die Unterstützung von sogenannten Harmony Wallet Key Cards gefunden. Dabei handelt es sich um digitale Schlüsselkarten, die mit Huawei-Smartphones funktionieren, die deren Android-Ableger HarmonyOS als Betriebssystem nutzen.
Interessant ist dabei die Tatsache, dass der zugrundeliegende Standard auch eine Integration in die Wallets von Apple und Google ermöglicht. Dementsprechend wäre es die logische Konsequenz, wenn Tesla in der Folge auch Standards wie „Digital Car Key“ unterstützt. Bislang sind Tesla-Fahrer auf die Nutzung des proprietären „Phone Key“ des Autobauers beschränkt.
Schlüssel ohne App nutzbar
Die Wallet-Integration hätte gegenüber der jetzigen Tesla-Lösung den entscheidenden Vorteil, dass sich der digitale Autoschlüssel auch verwenden lässt, wenn die Tesla-App nicht geöffnet ist.
Momentan sieht es noch so aus, als plane Tesla die Einführung des direkt in die Smartphone-Wallet integrierten Autoschlüssels exklusiv für Harmony-Geräte von Huawei und auf China beschränkt. Die Basis für eine weitere Ausbreitung wäre damit aber immerhin schon mal geschaffen.
„ dass sich der digitale Autoschlüssel auch verwenden lässt, wenn die Tesla-App nicht geöffnet ist.“
Damit man es nicht falsch versteht, kann man noch anmerken, dass es ausreicht, wenn die App im Hintergrund läuft. Das iPhone kann dazu auch gesperrt und in der Hosentasche sein.
So ist es. Für mich ergibt der Digital Car Key keinerlei Mehrwert
Finde ich echt witzig. Bei jeder anderen App wird sich massiv beschwert, dass es pro App Insellösungen gäbe und warum man nicht einfach die Wallet nimmt. Das ist bei den Bankenapps, bei den Beiträgen zu Führerschein, zum Personalausweis, usw. Außer bei Tesla, da wird eine Integration in die Wallets als unnötig abgetan.
Zwei von mehreren Vorteilen: Wenn sich das iPhone abschaltet weil Akku leer, dann funktioniert Car Key noch 5 Stunden. Man kann Car Key auch mal eben kurz an andere Personen senden, damit die das Auto öffnen oder fahren können.
Die Tesla App erfüllt eben nicht nur den primitiven Zweck wie Auto Auf, Auto zu.
In der App lassen sich Service Termine buchen, Routen planen, Wächter Modus nutzen, Klimaanlage und Musik steuern und und und…
Außerdem lässt sich auch in der Tesla App der Zugang mit anderen Teilen, begrenzt und unbegrenzt.
Also ich besitze sowohl einen Kia EV9 mit Apple Car Key in der Wallet als auch ein Tesla Model 3 Highland, das „nur“ den proprietären Handyschlüssel nutzt.
Ich spüre im Alltag durch Apple Car Key beim EV9 keine Vorteile. Eher im Gegenteil.
Für meinen persönlichen Usecase ist die Tesla Lösung die deutlich bessere.
Warum, fragt sich jetzt bestimmt der ein oder andere. Ich erkläre es kurz:
Beide Fahrzeuge stehen bei mir im Hof. Ich laufe mehrfach täglich an beiden Autos vorbei. Laufe ich am Tesla vorbei, ohne den Türgriff zu ziehen, passiert… nichts. So wie es sein soll.
Laufe ich am EV9 vorbei, entriegelt er, alle 4 Türgriffe fahren aus, die Spiegel klappen aus und die Scheinwerfer gehen an. Da ich keine Tür öffne, wenn ich einfach nur vorbei laufe, schliesst er sich wieder ab, alle Griffe fahren ein und die spiegel klappen ein. Das ist super nervig und geht auf den Energieverbrauch.
Das kann ich nur unterbinden, indem ich in den Car Key Einstellungen den passiven Einstieg deaktiviere. Dann muss ich aber zum Sperren und Entsperren jedes mal die Wallet öffnen und zum Fahren meinen Fingerabdruck im Auto verwenden. Keyless Go ist dann nicht. Und der Fingerabdrucksensor funktioniert eher schlecht als recht.
Das ständige öffnen/schließen ist tatsächlich nervig. Ich fahre eine BMW i5. Da lässt sich zumindest das öffnen für den Standort „zu Hause“ deaktivieren. Das hilft schon einmal.
Allerdings verschließt sich das Auto bspw. wenn ich die Kinder ins Auto setze und dann nochmal kurz vom Auto weggehe. Funktional ok, aber dieses ständige verriegeln inkl. Spiegeln, Licht etc. nervt dennoch.
Wollt ich auch gerade anmerken.
Nachtrag
Selbst wenn ich die App über den Task Manager vollständig beende, kommt zwar eine Meldung das die App im Hintergrund geöffnet bleiben muss. Dennoch funktioniert alles wie sonst auch. Öffnen und losfahren.
Bei mir nicht!
Kann es sein, dass Du auch eine Watch benutzt, auf der ein Schlüssel installiert ist und es dann die Watch war, die Deinen Tesla geöffnet hat?
Ich würde jedenfalls eine Integration als Digital Car Key begrüßen, alleine schon weil sich damit der Wagen auch mit leeren iPhone Akku noch öffnen lässt. Dann könnte ich die physische Karte endlich aus dem Portemonnaie entfernen. ;-)
Wie oft ist denn Euer Handy Akku leer? Gerade wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, lädt mein iPhone während der Fahrt und hat somit immer genug Ladung im Akku. Ich kann mich nicht daran erinnern wann mein iPhone Akku das letzte Mal komplett leer war.
Akku leer ist ja kein Jahrhundertereignis. Kann vorkommen, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Auf einem Wanderparkplatz findet man nicht unbedingt eine Steckdose und anrufen geht auch schlecht.
Ich habe auch ein Nuki und manchmal geht mein Akku wirklich unter 10 %, während ich noch mit ÖPNV und ohne physischen Schlüssel in der Stadt bin. Habe deshalb schon das iPhone abgeschaltet, damit ich am Ende noch in meine Wohnung komme. Da hätte ich gerne den digitalen Schlüssel in der Wallet gehabt, der auch mit leerem Akku funktioniert.
Also wenn ich den ganzen Tag in der Natur wandern bin, benutze ich mein Handy maximal um Fotos zu machen. Dadurch hält der Akku im Vergleich zu einem normalen Tag deutlich länger. Allgemein habe ich mit meinem 17 Pro Max keinerlei Probleme mehr mit der Akkulaufzeit. Das Teil hält ewig und lädt zwischendrin sehr schnell nach.
Welchen Sinn hat denn bei einem Tesla noch der Digital Car Key?
Ich kann doch jetzt schon nur mit annähern an das Fahrzeug ohne zutun den Tesla öffnen und damit los fahren. Alles über eine sichere Bluetooth Verbindung.
Das funktioniert aber bei einigen nicht zuverlässig, weil iOS in manchen Fällen den Prozess blockiert oder in den „Energiesparmodus“ versetzt. Ich hoffe darauf, dass sich mit dem neuen Schlüssel die Konnektivität wieder verbessert.
Das sollte nicht passieren, wenn entsprechend die Berechtigung bei Ortungsdienste auf „Immer“ gesetzt ist? Nur eine Vermutung.
Wisst ihr was der Vorteil wäre? Also die App ist ja immer im Hintergrund, und es funktioniert perfekt, grade auch mit mmWave Zentimeter genau. Ich glaub es würde auch noch einige Zeit gehen, wenn der Akku vom Handy sich schon verabschiedet hat oder? Aber was wäre wirklich in der täglichen Nutzung ein Vorteil?
Ich antworte mir mal selbst, hab grad grok gefragt.
Vorteile von offiziellem Apple CarKey vs. aktuelles Tesla-System (kurz):
• Funktioniert auch bei komplett leerem iPhone (bis zu 5 Stunden Power Reserve)
• Sehr viel stabiler (kein Absturz/Kill des Tesla-Apps im Hintergrund)
• Express Mode sofort entsperren ohne Face ID/Passcode/Wake
• Tap-to-Unlock per NFC möglich (statt nur Bluetooth)
• Key-Sharing extrem einfach & mächtig (AirDrop, Messages, zeitlich begrenzt, granular)
• Höhere Sicherheit durch Apple Secure Enclave + System-Level-Krypto
• Weniger Akkuverbrauch (kein permanenter Bluetooth-App-Betrieb)
Aktuell ist es meist gut – bei CarKey wäre es deutlich robuster & komfortabler.
Grok erzählt hier aber auch Quatsch. Um das Auto zu öffnen und zu fahren, muss man das iPhone nicht entsperren. Man muss es einfach nur dabei haben.
Je nach Art der Implementation: Nutzung komplett ohne App, also zum Beispiel auf dem iPhone eines Familienmitglieds.
Ich muss dich die Tesla App nicht öffnen um den Tesla zu öffnen oder zu nutzen. Was soll der key in der wallet mehr bieten?
Wenn du Die App nicht im Hintergrund hast, dann öffnet sich der Tesla nicht (ich fahre selbst Tesla).
Die App einfach nicht schließen? Bringt keinerlei Nachteile mit sich.
@John Doe
Dann schließe die App mal (so richtig, also abschießen im App Manager) und wundere dich dann dass das Auto nicht öffnet wenn du davor stehst.
Dann schließ die App einfach nicht. Ich schließe generell keine Apps ausser eine App spinnt mal. iOS managed das im Hintergrund automatisch.
Bei öffnet der Wagen trotzdem
Nein. Bei mir funktioniert es auch wenn die App komplett beendet ist. Also auch nicht im Hintergrund läuft.
Ja, exakt das habe ich doch angesprochen – warum sollte man die App bitte schließen?
Neue Features immer gerne, aber das Auto geht auch so jederzeit zuverlässig auf, solange nur das iPhone in der Nähe ist. Eine richtige Notwendigkeit sehe ich da eigentlich nicht.
Naja, wenn ich das iPhone in der Gesäßtasche habe oder in einer dicken Manteltasche, dann verweigert sich mein Tesla schon manchmal und ich muss das iPhone aus der Tasche nehmen. Kommt nicht oft vor, zeigt aber Verbesserungspotential.
Das hat was mit Abschirmung der BLE-Funkwellen zu tun. Das dürfte mit der Wallet wohl auch nicht besser werden.
Das liefert Kia netterweise auch schon, z.B. beim EV4. DK2 in der Wallet.
Und wir können ihn sogar mit anderen teilen, und auch einschränken, z.B. nach Zeit oder Funktion („kann für die nächsten drei Tage das Fahrzeug öffnen, aber nicht fahren“)
Ist bei Tesla sicher eine Nachricht wert, weil die sich ja so lange gegen alles von Apple gewehrt haben.
Das geht beim Tesla schon seit Jahren, auch ohne den key. Also nix neues für Tesla Fahrer.
Das geht seit Ewigkeiten bei Tesla.
Ein Freund fährt einen Ioniq5 und er freut sich über die Hardwaretasten für die Klimaanlage:… aber jetzt kommts.
Er freut sich darüber weil er die Klima bedienen kann während das System hochfährt. Das kann wohl teilweise echt lange dauern. Ist das noch immer so?
Also beim Kia EV9 könnte das System auch schneller sein, vor allem die ersten Minuten nach dem Start. Traurig für das Geld.
Die ersten 1-3 Minuten nach dem Starten des Fahrzeugs ist die Bedienung sehr ruckelig, aber auch danach ist es kein Vergleich zur Reaktionsgeschwindigkeit in einem aktuellen Tesla. Ich nutze das System im Kia EV9 so gut wie gar nicht, weil ich mich nur über das Geruckel aufrege. Deshalb verwende ich im EV9 fast ausschließlich Carplay. Im Tesla vermisse ich Carplay nicht, weil ich ein gescheites Infotainment an Bord habe.
Ich finde es eigentlich ganz gut das die Tesla App gestartet sein muss (im Hintergrund reicht ja).
Ich schließe die App aber gerne komplett wenn ich sicher sein möchte das der Wagen verschlossen bleibt.
Für meinen Fall ist die Lösung über die Tesla App also eigentlich genau richtig.
Haben meine Elektro Bayern aus München schon seit 2023 ;-)
Tesla halt, ein E-Auto mit der Ausstattung eines Trabant / Wartburg (DDR) in der bezahlbaren Version.
(Nicht einmal ein Tacho on Bord, nur ein Tablet welches oben links in der Ecke die Geschwindigkeit anzeigt.)
Man merkt, dass Du noch keinen Tesla gefahren bist. Bei Tesla ist einfach alles drin was es gibt – da muss ich nicht die Sitzheizung im Monatsabo kaufen.
Und es gibt auch Teslas, die einen „Tacho“ hinter dem Display haben: X und S.
Trotz Tacho an Bord schaffen es die BMW Fahrer trotzdem nicht, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten.
+1
Fühle mich mit der Tesla App in keinerlei Hinsicht eingeschränkt, im Gegenteil!
Hallo VW…wäre das nicht auch was für euch? :-P
…man wird ja mal träumen dürfen!
Phahahaha… VW bietet nur klobige Keyfobs, leider.
Verbietet Apple, die Funktion als Abo zu verkaufen?
Wie yesterday ist das denn? Das Ding hat zig Kameras. Da wird die KI ja wohl erkennen, ob ich es bin, und ob ich jetzt losfahren will oder nur den Kofferraum öffnen oder vorbei gehen will…
Geht bei meinem Zeekr7X übrigens auch, seit uns Zeekr zu Weihnachten mit Zeekr OS 2.1 beschenkt hat!
Mein neuer X3 hat die Funktion Digital Key plus an Bord, dieser nutzt die Ultra White Band Funktion des iPhone. Die Zentralverriegelung öffnet sich, sobald das iPhone 3 Meter entfernt ist. Die Zugangsdaten sind im iPhone Wallet hinterlegt.
Das Fahrzeug steht in der Hofeinfahrt, die Zentralverriegelung öffnet sich, wenn ich runter zum Briefkasten oder zu den Mülltonnen gehe und mein iPhone in der Tasche habe. Das ist natürlich ziemlich nervig, weil auch die Außenspiegel jedes Mal ausgeklappt werden und das Begrüßungslicht angeht.
Ich habe jetzt die UWB Funktion deaktiviert, damit das Fahrzeug sich nur dann öffnet, wenn ich den Türgriff anfasse.
Der Nutzungskomfort wird dadurch nicht verschlechtert.
@werner, wo kann man das UWB ausschalten?
*Ultra Wide Band*
Gibt’s bei anderen Herstellern doch schon ewig? Mein BMW ist schon der zweite der das kann. Also neu ist das nicht.
Vielleicht noch ein Hinweis, weiß nicht ob die Tesla App das kann. Beim Wallet kann man den Schlüssel teilen – auch temporär, super praktisch.