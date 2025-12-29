Tesla schafft technische Basis für Autoschlüssel in der Wallet

Tesla zeigte sich lange Zeit sehr zurückhaltend gegenüber einer erweiterten iPhone-Integration. Dieser Widerstand scheint allerdings zunehmend zu bröckeln. Vielleicht kann man die inzwischen seit einem Jahr erhältliche Apple-Watch-App von Tesla bereits als ein positives Vorzeichen sehen.

Zwischenzeitlich gab es zudem konkrete Berichte darüber, dass Tesla an der von vielen Besitzern der Fahrzeuge längst ersehnten CarPlay-Integration arbeitet. Ganz neu sind nun auch Hinweise auf die mögliche Unterstützung von Apples „Digital Car Key“ aufgetaucht.

Tesla-Schlüssel in der App

Wobei man hier klar einschränken muss, dass es bei Tesla zunächst einmal darum geht, unabhängig von Apple die technische Basis für diesen Standard zu schaffen. Das auf die Fahrzeugmarke spezialisierte Blog Not a Tesla App hat seinem Namen getreu die neueste Version der Tesla-App unter die Lupe genommen und dabei Hinweise auf die Unterstützung von sogenannten Harmony Wallet Key Cards gefunden. Dabei handelt es sich um digitale Schlüsselkarten, die mit Huawei-Smartphones funktionieren, die deren Android-Ableger HarmonyOS als Betriebssystem nutzen.

Interessant ist dabei die Tatsache, dass der zugrundeliegende Standard auch eine Integration in die Wallets von Apple und Google ermöglicht. Dementsprechend wäre es die logische Konsequenz, wenn Tesla in der Folge auch Standards wie „Digital Car Key“ unterstützt. Bislang sind Tesla-Fahrer auf die Nutzung des proprietären „Phone Key“ des Autobauers beschränkt.

Schlüssel ohne App nutzbar

Die Wallet-Integration hätte gegenüber der jetzigen Tesla-Lösung den entscheidenden Vorteil, dass sich der digitale Autoschlüssel auch verwenden lässt, wenn die Tesla-App nicht geöffnet ist.

Momentan sieht es noch so aus, als plane Tesla die Einführung des direkt in die Smartphone-Wallet integrierten Autoschlüssels exklusiv für Harmony-Geräte von Huawei und auf China beschränkt. Die Basis für eine weitere Ausbreitung wäre damit aber immerhin schon mal geschaffen.