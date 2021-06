Sensibo: Luftreiniger mit HomeKit-Anbindung verfügbar

Wer auf die Siri-Integration verzichten und seinen Luftreiniger ruhig auch per Hand aktivieren kann, sollte sich IKEAs FÖRNUFTIG-Modelle anschauen, die in Weiß und Schwarz für jeweils 49,99 Euro angeboten werden und in der Lage sind Raumgrößen von bis zu 10 Quadratmetern zu reinigen.

Auf der Front des zylindrischen Luftreinigers informiert ein LED-Streifen über die aktuelle Luftqualität und bietet einen weitgehend automatischen Betrieb in Abhängigkeit von den aktuellen Messwerten an.

