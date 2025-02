xAI: KI-Modell Grok 3 vorgestellt, App startet auch in Deutschland

Das zum Musk-Imperium gehörende KI-Unternehmen xAI hat die neueste Version seines KI-Modells, Grok 3, vorgestellt. Nach Angaben des Konzerns sei das Modell deutlich leistungsfähiger als der Vorgänger und werde schrittweise Nutzern zur Verfügung gestellt. Um die Weiterentwicklung und den Betrieb der KI sicherzustellen, habe xAI in eine eigene Infrastruktur investiert und spezielle Rechenzentren aufgebaut.

Grok 3: Die 50-Minuten-Präsentation mit Elon Musk steht als Mitschnitt bereit

Dies ermögliche Grok 3 mit einem erheblich leistungsstärkeren Rechencluster zu trainieren. Die Anzahl der verwendeten GPUs sei im Vergleich zum vorherigen Modell auf über 100.000 gestiegen. Dies habe die Rechenkapazität und damit die Modellleistung um das Zehn- bis Fünfzehnfache erhöht. Auch künftig wolle xAI die Kapazitäten weiter ausbauen.

Anwendungen und Verfügbarkeit

Grok 3 wird für Nutzer auf mehreren Wegen zugänglich sein. Das Modell ist in die X-App integriert und wird für Premium-Plus-Abonnenten von X als erstes verfügbar gemacht. Zudem wurde mit grok.com eine eigene Plattform geschaffen, die laut xAI stest die aktuellste Version der KI bereitstellen soll. Neben der Webanwendung wird der Zugriff auf diese auch über eine eigenständige iOS-App möglich sein. Diese wird noch diesen Monat auch in Deutschland starten und lässt sich nun in Apples App Store vorbestellen. Als Freigabetermin wird der 28. Februar angegeben.

Darüber hinaus plane xAI eine separate Premium-Variante mit der Bezeichnung „SuperGrok“, die früheren Zugang zu neuen Funktionen bieten soll. Das Unternehmen kündigte an, dass Nutzer regelmäßig Aktualisierungen erhalten werden und sich die KI kontinuierlich verbessern soll.

Funktionen und Preise

Grok 3 soll erweiterte Fähigkeiten in den Bereichen Mathematik, Wissenschaft und Programmierung aufweisen. Laut xAI sei es möglich, dass das Modell eigenständig komplexe Berechnungen durchführt und Code generiert. Zudem wurde eine neue Suchfunktion namens „DeepSearch“ vorgestellt, die Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenfassen soll. Auch eine Sprachinteraktion sei in Planung.

Das Basisangebot ist Teil des Premium-Plus-Abonnements von X. Für die weiterentwickelte Variante „SuperGrok“ werde ein separates Abonnementmodell eingeführt, dessen Preis noch nicht offiziell bekanntgegeben wurde.