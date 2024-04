„Mesh Milanese“ und „Retro“: Apple Watch Edelstahl-Armbänder für €20

Der Anbieter Lululook hat seine Milanese Mesh Armbänder extrem im Preis reduziert. Auf den regulären Preis von 35,99 Euro gibt es gerade 45 Prozent Rabatt. Der Preisabzug erfolgt automatisch an der Amazon-Kasse, sodass man am Ende nur noch 19,79 Euro pro Armband bezahlt.

Wie immer der Hinweis: Prüft vor Kaufabschluss an der Kasse nochmal den für euch angezeigten Endpreis. Generell lassen sich alle Farbvarianten und Größen der Armbänder zu diesem Aktionspreis bestellen, allerdings jeweils nur, solange der Vorrat reicht.

Der Anbieter räumt ganz offensichtlich seine Lager und man kann darüber spekulieren, ob die Gerüchte über einen Wechsel der Armband-Befestigung mit der nächsten Generation der Uhr oder lediglich firmeninterne Umstellungen der Grund dafür sind.

Bei den Milanese Mesh Armbändern handelt es sich um Edelstahl-Armbänder, die in den Farben „Polarstern“, „Schwarz“, „Silber“ und „Roségold“ sowie in der Standardvariante mit Flechtmuster auch in „Titan“ erhältlich sind.

Die „Titan“-Ausführung ist ausschließlich geflochten und für die Apple Watch Ultra passend verfügbar, die anderen Varianten gibt es jeweils in Ausführungen für die größeren und für die kleineren Modelle der Appel Watch.

Mesh-Muster oder klassisches Gliederarmband

Optisch habt ihr die Wahl zwischen der Standardvariante, deren Glieder auf einem vergleichsweise feinen Flechtmuster basieren und sich daher angenehm sanft ums Handgelenk schmiegen und einem Retro-Modell, das eher an ein klassisches Gliederarmband erinnert.

Beide Varianten verfügen über einen in die Verschlusslasche integrierten Magnet, der dafür sorgt, dass sich das Armband einfach anlegen und schließen lässt. Wir haben das Modell mit Flechtmuster ausprobiert, das geflochtene Armband ist in der Tat sehr flexibel und trägt sich entsprechend angenehm. Der Magnet hat das Band stets zuverlässig geschlossen und am Arm gehalten.