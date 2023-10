X-Sense Rauchmelder mit App-Anbindung als 3er-Set im Angebot

Der günstige Preispunkt könnte die smarten Rauchmelder insbesondere auch dann interessant machen, wenn man darüber nachdenkt, die vielleicht nicht mehr so agile Verwandtschaft mit Alarmsensoren auszustatten, auf die man selbst noch per App ein Auge werfen kann.

Wir haben die X-Sense-Melder schon seit geraumer Zeit im Auge, weil wir auf der Suche nach einer günstigen Alternative zu den oben genannten Standardprodukten sind. Den bislang auf Amazon dazu veröffentlichten Bewertungen zufolge gibt es an den Rauchmeldern und deren Funktion nichts zu meckern. X-Sense bietet darüber hinaus auch verschiedene weitere Alarmsensoren wie etwa einen Wassermelder an, die sich in deren ansonsten proprietäres App-Ökosystem einbinden lassen.

Rauchmelder mit App-Anbindung sind durch die Bank teuer. Vorreiter in diesem Bereich waren die mittlerweile zu Google gehörenden Nest Protect , die nicht nur als kombinierte Rauch- und Kohlenmonoxidmelder fungieren, sondern auch gleich noch als Nachtlicht verwendet werden können. Wer auf HomeKit-Anbindung setzt, hat aktuell die Wahl zwischen Produkten von Netatmo , Bosch und Meross , wobei Meross mit einem Einzelpreis von 36 Euro und 96,61 Euro für das Dreierset (aktuelles Angebot) zumindest preislich am attraktivsten ist.

Insert

You are going to send email to