TimePorter: Apple-Watch-Armbänder an die Wand gehängt

TimePorter wird mithilfe von mitgelieferten 3M-Klebestreifen befestigt und die Armbänder selbst werden eingeklickt. Die einzelnen Schienen sind 255 Millimeter lang und 54 Millimeter hoch. Twelve South bietet TimePorter in den USA zum Einzelpreis von 29,99 Dollar an, hierzulande liegen noch keine Infos zur Verfügbarkeit vor.

TimePorter will gleichermaßen Ordnung in die persönliche Armband-Kollektion für die Apple Watch bringen und diese ansehnlich präsentieren. Als Nebeneffekt kommt hier noch hinzu, dass man auf diese Weise auch frisch gewaschene Apple-Watch-Armbänder gleichzeitig trocknen und aufräumen kann.

In der Tat dürfte mittlerweile ein großer Teil der Apple-Watch-Besitzer über mehrere Armbänder für die Uhr verfügen und sich zumindest teilweise dann auch die Frage stellen, wie man diese am besten aufbewahrt.

