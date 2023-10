HomeKit-App Home+ mit mehr Übersicht und neuen Widgets

Das aktuelle Update für Home+ kümmert sich darüber hinaus auch um die Widget-Funktion der App. Das „Geräte-Widget“ der App lässt sich unter iOS 17 jetzt auch so konfigurieren, dass man damit mehrere HomeKit-Geräte vom Home-Bildschirm aus steuern kann. Home+ kommt in der neuen Version 6.2.0 zudem mit einem Batterie-Widget. Wer möchte, kann sich darin den Batteriestand verschiedener HomeKit-Geräte direkt auf dem Home-Bildschirm anzeigen lassen.

Eine kleine Ergänzung noch zum Thema Batterien: Weiterhin gibt es die Gruppe „Batterie leer“, in der all jene HomeKit-Geräte angezeigt werden, bei denen ein Austausch oder das Aufladen der integrierten Batterien nötig ist.

In die gleiche Kerbe schlagen auch zwei neue „Smarte Gruppen“. In der App werden die vorhandenen Geräte automatisch auch in verschiedenen Kategorien zusammengefasst, um den Zugriff darauf zu vereinfachen. Mit der neuesten App-Version kommt hier nun die Gruppe „Batterien“ hinzu, über die man die Batteriestände aller HomeKit-Geräte im Blick hat, zudem werden mit HomeKit kompatible Garagentore – sofern mehrere davon vorhanden sind – in einer eigenen automatisch erstellten Gruppe zusammengefasst.

