RMV-In/Out: Rhein-Main-Verkehrsverbund startet Auto-Ticket per Check-in

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) untersucht schon seit mehreren Jahren, auf welche Weise sich der Fahrkartenkauf in seinem Geltungsbereich vereinfachen lässt. Irgendwann hat man sich dann für ein System namens RMV-In/Out entschieden, das eigentlich bereits im vergangenen Jahr starten sollte und jetzt tatsächlich über die App des Verkehrsverbunds verfügbar ist.

Ähnliche Projekte kennen wir bereits von anderen Nahverkehrsanbietern in Deutschland. Mithilfe der App meldet man, wann und wo man seine Fahrt begonnen und wo man das Beförderungsmittel wieder verlassen hat. Im Anschluss wird die Fahrt dann automatisch zu dem für den Fahrgast besten Preis abgerechnet.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund bewirbt die neue Funktion bislang nicht aktiv, sondern hat mit dem heute veröffentlichten Update seiner iOS-App RMVgo sozusagen eine öffentliche Testphase gestartet. Wer die Funktion nutzen will, muss die neueste App-Version laden und sich darin für das RMV-HandyTicket anmelden. Anschließend lässt sich die Funktion RMV-In/Out dauerhaft aktivieren, sodass es fortan ausreicht, wenn man beim Fahrtantritt eincheckt und sich wieder abmeldet, wenn man sein Fahrtziel erreicht hat. Das passende Ticket wird nach Angaben des Verkehrsverbunds dann automatisch erstellt und über das hinterlegte Zahlungsmittel abgerechnet.

Info- und Ticket-App für das Rhein-Main-Gebiet

Unabhängig davon präsentiert sich die RMV-App als klassische Mobilitäts-App für den regionalen Nahverkehr. Nutzer haben die Möglichkeit, Bus- und Bahnverbindungen im Einzugsgebiet des RMV abzurufen und sich Echtzeitdaten mit aktuellen Verkehrsmeldungen und Auslastungsprognosen anzeigen zu lassen. Optional bietet die App auch Push-Mitteilungen zu Verspätungen und Fahrplanänderungen an.

Begleitend dazu ermöglicht die Anwendung auch den digitalen Ticketkauf. Neben Einzel-, Tages- und Zeitfahrkarten lässt sich darüber auch das Deutschland-Ticket beziehen.