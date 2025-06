WWDC 2025: iOS 26 mit überarbeiteten Werks-Applikationen

Im Vorfeld der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC verdichten sich die Hinweise auf die kommenden Software-Updates für iPhone und Apple Watch. Der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg hat heute vorab zusammengetragen, welche Neuerungen Nutzer ab kommender Woche erwarten können.

Sollen neue Funktionen erhalten: Safari, die Telefon und die Kamera-App

Im Zentrum der Auftakt-Keynote am Montagabend um 19 Uhr stehen überarbeitete Versionen der mobilen Betriebssysteme iOS und watchOS. Apple setzt dabei vor allem auf optische Anpassungen, neue Funktionen für die hauseigenen Anwendungen und ausgewählte KI-Elemente – ohne jedoch tiefgreifende Umbrüche vorzunehmen.

iOS 26 mit überarbeiteten Werks-Applikationen

Mit iOS 26 will Apple die Benutzeroberfläche des iPhones optisch vereinheitlichen und moderner gestalten. Wie bei den übrigen Systemen kommt auch hier das neue Designsystem mit dem internen Codenamen „Solarium“ zum Einsatz. Charakteristisch sind transparente Elemente, leichtere Darstellung und überarbeitete Schaltflächen. App-Icons bleiben in ihrer Grundform erhalten, werden jedoch optisch angepasst. Größere Änderungen betreffen die Telefon-, Safari- und Kamera-App:

Die Telefon-App bietet künftig eine kombinierte Übersicht für Favoriten, Anrufe und Sprachnachrichten in einem scrollbaren Fenster.

Safari erhält eine transparente Adressleiste, die sich stärker ins Gesamtdesign einfügt.

Die Kamera-App wird neu strukturiert, um die zahlreichen verfügbaren Aufnahmefunktionen übersichtlicher zugänglich zu machen.

Neu sind auch systemweite Nachrichten-Hintergründe: Nutzer können für Einzel- und Gruppenchats ein gemeinsames Hintergrundbild festlegen. Dieses wird zwischen Geräten synchronisiert und auf Wunsch automatisch übernommen. Zudem lassen sich in Chats künftig Umfragen erstellen.

Mit „Vorschau“ zieht außerdem eine bislang Mac-exklusive App zur Bearbeitung und Anzeige von PDFs erstmals auf das iPhone – als fest integrierte Anwendung außerhalb des App Stores.

Der Look von visionOS: Ziert bald wohl alle Apple-Betriebssysteme

Live-Übersetzungen für AirPods-Nutzer

Eine der zentralen Neuerungen ist die Integration der KI-gestützten Übersetzungsfunktionen in Verbindung mit den AirPods. Gespräche lassen sich künftig in Echtzeit übersetzen, auch bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten. Möglich macht dies die tiefere Integration der bislang eigenständigen Übersetzungs-App in das System.

Auch für die Apple Watch steht mit watchOS 26 eine neue Systemversion an. Die Änderungen orientieren sich am neuen Interface-Stil der übrigen Plattformen. Das Betriebssystem erhält angepasste grafische Elemente, bleibt im Funktionsumfang aber weitgehend unverändert.

Weitere Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz – etwa bei Siri – sind aktuell nicht vorgesehen. Die umfassende Überarbeitung der Sprachassistenz bleibt laut Bloomberg weiter verschoben und soll frühestens im kommenden Jahr mit iOS 27 und watchOS 27 erfolgen.