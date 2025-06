!Camera: Neue Not-Boring-App zwischen Kunst und Knipse

Mit !Camera bringt das Entwicklerteam von Not Boring Software eine neue Kamera-App für iPhone und iPad, die sich deutlich von den gewohnten Standards der mobilen Fotografie absetzt. Statt auf Automatisierung oder KI-gestützte Nachbearbeitung setzt die App auf manuelle Steuerung, spürbares Feedback und eine dreidimensionale Benutzeroberfläche mit Licht-, Ton- und Vibrationsimpulsen.

Ziel ist es laut den Entwicklern, nicht nur ein Foto aufzunehmen, sondern den gesamten Vorgang des Fotografierens bewusst erlebbar zu machen.

Haptik und manuelle Kontrolle

Neben einem einfachen Automatikmodus bietet !Camera klassische Werkzeuge wie Belichtungssteuerung, ISO-Regelung, Weißabgleich und manuelle Fokussierung. Unterstützt wird dies durch Hilfsmittel wie Histogramm, Fokus-Peaking und Zebra-Muster.

Für die Weiterverarbeitung lassen sich Bilder als DNG- oder Apple-ProRAW-Dateien sichern. Eine direkte Farbkorrektur mithilfe professioneller 3D-LUTs erlaubt es, Bildstile bereits bei der Aufnahme zu definieren – dafür arbeitet die App auch mit externen Designkollektiven zusammen.

Künstlerische Handschrift und flexibles Modell

!Camera ist nicht nur eine App, sondern Teil eines übergreifenden Konzepts. Not Boring verfolgt seit Jahren einen künstlerisch geprägten Ansatz, der alltägliche Anwendungen gestalterisch neu interpretiert. Ob Wetterbericht, Timer, Taschenrechner oder Gewohnheitstracker – alle Apps folgen dem gleichen Prinzip: Routinen sollen nicht beschleunigt, sondern bewusster gestaltet werden. Die Gestaltung ist verspielt, atmosphärisch – und in dieser Konsequenz im App Store selten.

Die Nutzung ist flexibel organisiert: Einzelne Apps wie !Camera lassen sich separat abonnieren (für 17,99 Euro pro Jahr) oder für 69,99 Euro einmalig kaufen. Alternativ bietet das sogenannte Super-Abo Zugang zu derzeit fünf Apps – für 5,99 Euro im Monat oder 34,99 Euro im Jahr.

Enthalten sind neben den Apps auch visuelle Themen („Skins“), Widgets und Hintergrundbilder. Zum Gesamtpaket gehören derzeit neben !Camera auch Vibes, Habits, Weather, Timer und Calculator.

Die Grundidee dahinter: Anwendungen, die nicht nur funktionieren, sondern den Alltag bewusster und ästhetischer begleiten – getreu dem Motto der Entwickler: „Most apps help you save time. We help you savor it.“