WWDC 2024: Apple bewirbt seinen neuen YouTube-Kanal

Entwickler und sonstige Interessierte können im Vorfeld von Apples Entwicklerkonferenz WWDC24 schon mal den neu erstellten YouTube-Kanal für Apple-Entwickler abonnieren. Wir haben ja schon im Zusammenhang mit der Ankündigung der diesjährigen WWDC auf den neue Vertriebsweg für die Konferenzvideos hingewiesen. Zur Einstimmung hat Apple dort jetzt aber auch noch ein „Hello World“-Willkommens-Video veröffentlicht.

Neben diesem Teaser für die anstehende Entwicklerkonferenz kann man auf der neu angelegten YouTube-Seite auch eine Auswahl von 40 Videos aus dem vergangenen Jahr sehen, in denen auf Neuerungen der damals vorgestellten Apple-Betriebssysteme eingegangen wird.

In diesem Jahr findet Apples Entwicklerkonferenz WWDC im Zeitraum vom 10. bis 14. Juni statt. Standesgemäß werden wir hier einen ersten Ausblick auf kommenden Versionen von iOS, macOS und Co. erhalten, deren Veröffentlichung dann wieder in den Monaten September und Oktober anstehen dürfte.

KI in diesem Jahr Schwerpunktthema

Über die Präsentation von iOS 18 und macOS 15 hinaus wird in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet, wie sich Apple mit Bezug auf den massiven Einzug von künstlicher Intelligenz in alle Lebensbereiche verhält. Es steht außer Frage, dass Apple hierzu nicht nur Stellung beziehen, sondern auch seine Pläne für die Einbindung von KI in die hauseigenen Produkte präsentieren muss.

Bereits über die letzten Wochen hinweg haben verschiedene Mitarbeiter von Apple, darunter auch der Unternehmenschef Tim Cook angedeutet, dass Apple in diesem Bereich keinesfalls schlafe. Apples Marketingchef Greg Joswiak hat hier in der vergangenen Woche nochmal nachgelegt und durch die Blume darauf hingewiesen, dass künstliche Intelligenz ein Schwerpunktthema auf der kommenden Entwicklerkonferenz sein wird. Auf Twitter äußerte sich Joswiak auf die WWDC bezogen mit den Worten „It’s going to be Absolutely Incredible“, wobei die ungewöhnliche Großschreibung die Buchstaben „AI“ in den Fokus rückt, die englische Bezeichnung für KI.

Sehen wir wieder neue Hardware?

Zum Auftakt der WWDC24 werden wir am Abend des 10. Juni die standesgemäße Eröffnungsveranstaltung sehen. Im vergangenen Jahr haben wir hier neben der Vorstellung der neuen Betriebssysteme auch ein kleines Produktfeuerwerk erlebt, neben der Vision Pro hatte Apple auch neue Modelle des MacBook Air, des Mac Pro und des Mac Studio präsentiert.