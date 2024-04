Robin ProLine HD: Update für die Premium-Videotürklingel

Das niederländische Unternehmen Robin war vor knapp sechs Jahren der erste Anbieter einer mit HomeKit Secure Video kompatiblen Türklingel. Mit der Robin ProLine HD lässt sich nun der überarbeitete Nachfolger des ursprünglichen Robin-Modells bestellen.

Vorab sei gleich mal gesagt, dass Robin auch mit der neuen Version seiner Videotürklingel den Premium-Markt im Auge hat. Der Hersteller lässt sich die exklusive Verarbeitung bezahlen und setzt 1.472,26 Euro als Verkaufspreis an.

Anstelle von Kunststoff setzt man bei Robin auf ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Die integrierte, nach oben und unten abstrahlende Stimmungsbeleuchtung soll gleichzeitig genügend Licht zum nächtlichen Öffnen der Tür liefern. Der integrierte Klingelknopf lässt sich durch eine Namensgravur personalisieren.

Ethernet-Anbindung und PoE

Für die Installation der Robin ProLine HD wird eine Festverdrahtung per Ethernet vorausgesetzt. Auf diese Weise soll die bestmögliche Netzwerkanbindung gewährleistet werden, um das Versprechen des Herstellers, bis zu drei gleichzeitige Full-HD-Streams auszuliefern, einzuhalten. Die Kamera wird auf Basis von Power over Ethernet (PoE) zudem über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt und ist in Ausführungen für die Auf- und Unterputzmontage erhältlich.

Die wichtigste technische Verbesserung gegenüber dem Vorgänger ist zweifellos die neue 13-Megapixel-Kamera mit Unterstützung für 1080p Full-HD. Beim Vorgängermodell war hier bei 720p Schluss. In der Breite erfasst die Kamera ein Gesichtsfeld von 120 Grad.

Für Aufzeichnungen iCloud-Abo Pflicht

Für den direkten Zugriff auf die Robin-Videotürklingel steht eine App des Herstellers bereit. Videoaufzeichnungen sind ausschließlich in Verbindung mit HomeKit Secure Video möglich, setzen also mindestens das kleinste kostenpflichtige iCloud-Abo mit 50 GB Speicherplatz voraus.

Apple hat die Richtlinien für die Videospeicherung über HomeKit Secure Video ja im vergangenen Jahr gelockert. Mit dem 50-GB-Abo für monatlich 0,99 Euro kann man jetzt eine Kamera mit unbegrenztem Video-Speicherplatz nutzen, das für 2,99 Euro erhältliche 200-GB-Abo unterstützt bis zu fünf Kameras und ab 9,99 Euro im Monat kann man die Videos einer unbegrenzten Anzahl von HomeKit-Kameras in der iCloud speichern.