Google Maps merkt sich, wo ihr geparkt habt

Wer in den letzten Tagen mit Google Maps navigiert hat, hat es möglicherweise bereits bemerkt. Die iPhone-Version der App kann eure Parkposition jetzt automatisch speichern. Ihr müsst euch also keine Sorgen mehr machen, dass ihr nicht mehr zum Auto zurückfindet, oder hierfür manuell eine Stecknadel setzen.

Google schaltet die Funktion unabhängig von dem gestern veröffentlichten Update auf Version 25.49.9 bereits seit vergangener Woche auch in Deutschland schrittweise auf allen Geräten frei.

Damit das tatsächlich auch funktioniert, muss allerdings eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. So muss das iPhone zunächst über CarPlay, Bluetooth oder USB mit dem Fahrzeug verbunden sein. Wird diese Verbindung getrennt, geht Google Maps davon aus, dass das Fahrzeug geparkt wurde und speichert den aktuellen Standort. Dem Nutzer wird begleitend ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Der gespeicherte Standort bleibt bis zu 48 Stunden verfügbar, sofern er nicht manuell entfernt oder durch eine Weiterfahrt überschrieben wird. Die Markierung kann dann auch dazu verwendet werden, sich den besten Fußweg zurück zum Auto anzeigen zu lassen.

Begleitende Optionen in den Einstellungen

Überprüft in diesem Zusammenhang auch die Navigationseinstellungen in Google Maps. Der dort verfügbare Schalter „Parkplatz automatisch speichern“ muss aktiviert sein, damit das Ganze klappt.

Laut Google ist es auch möglich, die Funktion zu verwenden, wenn man sein Smartphone nicht über Bluetooth oder USB mit dem Auto verbindet. Dann basiert die Erkennung auf den Bewegungsdaten des Telefons. Bislang erscheint Google Maps bei uns allerdings nicht in den iOS-Einstellungen „Bewegung & Fitness“ – eine Freigabe hier wäre nötig, um diese Option zu ermöglichen.

Wer keine Benachrichtigungen zu gespeicherten Parkplätzen erhalten will, kann diese im Bereich „Benachrichtigungen“ in den Einstellungen von Google Maps deaktivieren.