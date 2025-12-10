Funktion jetzt auch in Deutschland verfügbar
Google Maps merkt sich, wo ihr geparkt habt
Wer in den letzten Tagen mit Google Maps navigiert hat, hat es möglicherweise bereits bemerkt. Die iPhone-Version der App kann eure Parkposition jetzt automatisch speichern. Ihr müsst euch also keine Sorgen mehr machen, dass ihr nicht mehr zum Auto zurückfindet, oder hierfür manuell eine Stecknadel setzen.
Google schaltet die Funktion unabhängig von dem gestern veröffentlichten Update auf Version 25.49.9 bereits seit vergangener Woche auch in Deutschland schrittweise auf allen Geräten frei.
Damit das tatsächlich auch funktioniert, muss allerdings eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. So muss das iPhone zunächst über CarPlay, Bluetooth oder USB mit dem Fahrzeug verbunden sein. Wird diese Verbindung getrennt, geht Google Maps davon aus, dass das Fahrzeug geparkt wurde und speichert den aktuellen Standort. Dem Nutzer wird begleitend ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Der gespeicherte Standort bleibt bis zu 48 Stunden verfügbar, sofern er nicht manuell entfernt oder durch eine Weiterfahrt überschrieben wird. Die Markierung kann dann auch dazu verwendet werden, sich den besten Fußweg zurück zum Auto anzeigen zu lassen.
Begleitende Optionen in den Einstellungen
Überprüft in diesem Zusammenhang auch die Navigationseinstellungen in Google Maps. Der dort verfügbare Schalter „Parkplatz automatisch speichern“ muss aktiviert sein, damit das Ganze klappt.
Laut Google ist es auch möglich, die Funktion zu verwenden, wenn man sein Smartphone nicht über Bluetooth oder USB mit dem Auto verbindet. Dann basiert die Erkennung auf den Bewegungsdaten des Telefons. Bislang erscheint Google Maps bei uns allerdings nicht in den iOS-Einstellungen „Bewegung & Fitness“ – eine Freigabe hier wäre nötig, um diese Option zu ermöglichen.
Wer keine Benachrichtigungen zu gespeicherten Parkplätzen erhalten will, kann diese im Bereich „Benachrichtigungen“ in den Einstellungen von Google Maps deaktivieren.
Das zeigt Google Maps mir gefühlt schon seit Jahren an!?
+1 aber wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie etwas anders
Dito. Mindestens seit 4 Jahren nutze ich das.
Same.
Korrekt! Das gibt es schon lange.
Sicher dass das von Google Maps kam, nicht von Apple Karten?
Ich kenne die Meldung zum geparkten Auto auch, navigiere aber ausschließlich mit Apple.
Wollte auch gerade schreiben: kenne ich schon länger…was ist neu?
Das gibt’s doch schon lange? :-)
So sieht es aus, gibt es seit vielen Jahren in Deutschland, nutze es selber schon ewig.
Ich weiß, wo du letzten Sommer geparkt hast ;-)
Gibt es schon lange? Zudem: Wenn man ein iPhone hat weiß man das doch eh schon durch Maps?
Also irgendwie hat sich Google Maps verschlechtert.
Irgendwas ist da passiert, ich habe im diesem Jahr schon mehrfach die schlechtesten Routen bekommen.
Kann ich nicht bestätigen. Allerdings könnte funktional mehr passieren. Gefühlt nur alle paar Jahre neue Funktionen.
Das macht Apples Karten auch schon seit gefühlt ner Ewigkeit
Mein iPhone kann das seit Jahren, ganz ohne App. Es merkt sich, wo die Bluetooth-Verbindung zum Auto abreißt. Wieso ist das jetzt so eine große Neuerung, wenn Apple die Funktion schon lange bereitstellt?
Weil leider nur wenige Apple Karten nutzen durch die fehlenden POIs. Persönlich präferiere ich Apple Karten aber so ist das leider
Also in Berlin ist das mit den POI in den letzten Jahren sehr gut geworden. Nutze seit 2 Jahren oder länger ausschließlich die apple Maps und vermisse nichts wesentliches. Ok, Geschwindkeitslimits sind oft falsch,..
Plus one
Sehe ich auch so.
Weil stell dir vor, viele GMaps benutzen…
Warum nur 48 Stunden? Als ich letztens nach einer Woche Urlaub im Flughafenparkhaus mein Auto gesucht hatte wäre eine längere Speicherung sinnvoll gewesen.
ich mache in fremden (Flughafen-) Parkhäusern einfach ein Bild mit der Parknummer (Etage, Parkplatznummer) etc. Bleibt, bis ich das Bild lösche.
Bei Apple ja kein Problem: Apple Maps merkt sich das meiner Meinung nach ohne zeitliche Begrenzung.