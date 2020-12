Wristcam: Apple Watch-Kamera zum Nachrüsten

Besitzer der Apple Watch, die sich über das fehlende Kamera-Modul am Handgelenk ärgern sollten, haben mit der Wristcam jetzt die Möglichkeit diese in Eigenregie nachzurüsten.

Für satte $299 bietet Wristcam dafür nun ein Kamera-Modul im Apple Watch-kompatiblen Armband an. Dieses ist in zwei Größen, den vier Farben Schwarz, Weiß, Grau und Rosé erhältlich und wird von der eigens entwickelten Walkie-Talkie-Applikation begleitet. Zudem stehen im Webshop der Macher drei zusätzliche Armbändern in den Farben Twilight, Grape Crush und Henna für jeweils $49 bereit.



Zum Stückpreis von $299

Lieferbar ab Januar, besitzt die Wristcam für Apple Watch zwei eingelassene Kamera-Module die sowohl Selfie-Aufnahmen als auch nach außen gerichtete Fotos und Videos ermöglichen sollen und selbstverständlich auch von einem Mikrofon zur Audioaufnahme begleitet werden. Um die Kommunikation mit der Apple Watch kümmert sich die gleichnamige Wristcam-App, die Fotos aufnehmen und Kurzvideos erstellen kann.

IP67-zertifiziert, weist die Kamera eine mit der Apple Watch Series 3 vergleichbare Wasserfestigkeit auf, die das Duschen und kurze Schwimmausflüge im Pool, nicht aber den Taucheinsatz gestattet.

Videos und Fotos die mit der 8-Megapixel-Selfiecam beziehungsweise der nach außen gerichteten 8-Megapixel-Kamera aufgenommen werden, werden mit dem iPhone des Anwenders synchronisiert und lassen sich hier an beliebige Apps weiter reichen.

Eine Hardware-Taste an der Wristcam erlaubt das manuelle Aufnehmen von Fotos und Videos. Werden letztgenannte mitgeschnitten, leuchtet eine LED auf dem Armband, die sich nicht nach Angaben des Anbieters nicht abschalten lässt. Die Videoaufnahmen haben eine maximale Qualität von 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde.

Für eine volle Ladung benötigt die Wristcam 3 Stunden und kann anschließend 30 Minuten Videomaterial am Stück aufzeichnen.