Wie HomeKey: iPhone entsperrt SwitchBot-Türschloss mit ÖPNV-Karte

Das neue Türschloss SwitchBot Lock Ultra ist seit Kurzem in Deutschland erhältlich und bietet verschiedene Methoden zum Öffnen der Haustür – darunter Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor, NFC-Karten und PIN-Eingabe. Was jedoch fehlt, ist die direkte Unterstützung von Apples HomeKey-Funktion, mit der sich Türen über das iPhone oder die Apple Watch kontaktlos entsperren lassen. Diese Lücke stößt bei Nutzern auf Kritik, lässt sich aber durch einen Umweg teilweise schließen.

Japanische ÖPNV-Karte als Lösung

ifun.de-Leser Christian beschreibt einen alternativen Weg: Wer eine japanische ÖPNV-Karte wie „Suica“ oder „PASMO“ in die Apple-Wallet auf dem iPhone einbindet, kann diese anschließend als NFC-Schlüssel im SwitchBot-System registrieren. Die Karten sind grundsätzlich dafür gedacht, kontaktlose Zahlungen im öffentlichen Nahverkehr Japans zu ermöglichen. Einmal eingerichtet, lässt sich das Schloss durch einfaches Annähern des iPhones an das PIN-Pad öffnen – ohne zusätzliche Interaktion.

Für die Einrichtung ist es erforderlich, die ÖPNV-Karte zunächst mit einem Guthaben aufzuladen. Der Betrag liegt umgerechnet bei rund sechs Euro. Im Betrieb erscheinen beim Entsperren zwar regelmäßig sogenannte 0-Euro-Transaktionen in der Wallet-App, funktionale Einschränkungen entstehen dadurch aber nicht.

Nicht offiziell für Europa vorgesehen

Offiziell wird der beschriebene Trick nur für den japanischen Markt dokumentiert. SwitchBot verweist in seinem Support-Dokument auf eine Möglichkeit, die Funktion mit dem firmeneigenen Video-Türklingelsystem zu kombinieren. Dennoch zeigt der Leserhinweis, dass auch Nutzer in Deutschland von dieser Methode profitieren können – vorausgesetzt, sie sind bereit, den beschriebenen Aufwand in Kauf zu nehmen.

Das SwitchBot Lock Ultra kommen mit Matter-Unterstützung ist ansonsten zuverlässig, einfach zu installieren und damit eine klare Kaufempfehlung. Unsere Eindrücke haben wir in diesem Artikel zu Protokoll gebracht:

Großartige Gesichtserkennung: SwitchBot Lock Ultra ausprobiert