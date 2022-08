Wordnote: Pfiffiges Notiz-Wörterbuch in drei Sprachen

Die iPhone-Applikation Wordnote ist ganz klein, übersichtlich schlicht und schnell erklärt: Entwickler Jose Fernandes liest gerne englischsprachige Literatur, gehört aber selbst nicht zu den Muttersprachlern.



Damit dürfte es Jose wie vielen der hier mitlesenden iPhone-Nutzer gehen: In alltäglichen Konversation und auch im Arbeitsalltag findet man sich ganz gut zurecht, lässt man sich jedoch auf anspruchsvollere Romane und Sachbücher ein, dann offenbaren sich im eigenen Wortschatz schnell weiße Flecken.

Schließt Wortschatz-Lücken

Um diese zu schließen hat Jose erst nach möglichen Lösung im App Store gesucht und sich dann an die Umsetzung einer eigenen Idee gemacht, nachdem die über 300 in der Kategorie vertretenen Anwendung offensichtlich an seinen Bedürfnissen vorbei programmiert wurden.

Und das schlichte Prinzip der Wordnote-Applikation gefällt uns wirklich gut: Anwender legen eine Notiz an, geben dieser einen Titel und notieren dann, Zeile für Zeile, all jene Worte, die beim Lesen nicht direkt verstanden wurden.

Im unteren Bereich der kostenfreien Applikation blendet diese dann die entsprechende Definition ein und nutzt dafür die von der Wiktionary angebotene freeDictionary-Schnittstelle als kostenfreie Quelle.

Erweiterungen bereits in Planung

Aktuell verfügt Wordnote über drei Sprachen im eigenen Repertoire und kann Wörter aus dem Spanischen, dem Französischen und dem Englischen nachschlagen. Zukünftige Erweiterung sind aber bereits in Planung. So denkt Jose über die Einführung eines Übersetzungsmoduls nach, und plant eine Karteikarten-Ansicht zu implementieren, mit der sich die notierten Wörter auch üben lassen.



Wir empfehlen euch den Eintrag „Why I built a dictionary app“ im privaten Blog des Entwicklers zu lesen, in dem dieser durch Idee, Konzeption und Erstellung seiner Anwendung führt, die komplett kostenlos zum Download im App Store angeboten wird. Vielleicht findet ihr ja direkt ein paar Worte die ihr in der Wordnote-App notieren könnt.