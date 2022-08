ADAC Smart Connect: Testnutzer werden kontaktiert

[…] Sie hatten vor einigen Monaten Interesse an unserem ADAC Smart Connect-Test gezeigt und sich über unseren Internetauftritt registriert. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir Sie noch nicht in den Test aufnehmen, da die Vorbereitungsarbeiten noch in vollem Gange waren. Es hat ein bisschen gedauert, aber nun ist es so weit: Sie können Testnutzer*in für ADAC Smart Connect werden!

Als der ADAC seinen Stecker im Januar erstmals präsentierte suchte man ganz allgemein nach Testnutzern und offerierte die kostenfreie Nutzung damals sowohl an Mitglieder als auch an Mitarbeiter. Kurz nach unserem Artikel zum Thema änderte der Automobilclub dann die Zugangsvoraussetzungen und schien sich ausschließlich auf Mitarbeiter mit gültigen ADAC-Mitgliedschaften im Mitarbeitertarif zu konzentrieren.

Vor knapp einem halben Jahr hat der ADAC mit der Vorstellung eines neuen Diagnosesteckers überrascht und kündigte den Markteintritt in ein Hardware-Segment an, aus dem sich mit der Telefónica und der Deutschen Telekom zuvor erst zwei große Mobilfunkanbieter verabschiedet hatten.

