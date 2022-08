Neu von NOMAD: Sport Straps Slim für die Apple Watch

Die sogenannten Sport Straps Slim können ab sofort bestellt werden und passen an Handgelenke mit einem Umfang von 12,5 bis 17,5 Zentimeter (Variante für 38/40/41mm) beziehungsweise an Handgelenke mit einem Umfang von 15 bis 20 Zentimeter (Variante für 42/44/45mm). Fast alle Modellvarianten werden dabei für 59,95 Euro angeboten, lediglich für die schwarze Ausgabe der Variante für Uhren mit 42/44/45mm werden 69,95 Euro aufgerufen.

Schon länger bietet Nomad jedoch nicht nur Cases und Lade-Utensilien an, sondern versorgt auch Besitzer der Apple Watch mit attraktiven Zubehör-Komponenten. Zu diesen zählt unter anderem das Sportarmband des Anbieters. Dieses ist ab sofort auch in einer schlanken Variante für kleinere Handgelenke verfügbar und lässt sich mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,95 Euro bei Amazon bestellen.

Wir zählen zu den Kunden das Zubehör-Anbieters Nomad und können die Hardware ohne Abstriche empfehlen. Unser letzter Kauf: Das Rugged Case für das iPhone. Dieses liegt gut in der Hand, altert in Würde und schützt mit überstehenden Rändern hervorragend – die Tasten des iPhones sind dennoch leicht zugänglich.

