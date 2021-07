Wohin? 11: Lokale-Suche-App mit neuem Geschäftsmodell

‎Wohin? Where To? Lokale Suche

Was die Verbesserungen von Wohin? 11 angeht, bietet die Applikation mit der deutschen Oberfläche nun auch einen Dunkelmodus an und unterstützt in ihrer Routenplanung die Anzeigen von ÖPNV-Strecken. Bewertungen zeigen nun auch Fotos, wo verfügbar sind für Restaurants sind Preisklassen, Speisekarten und Reservierungsmöglichkeiten sichtbar.

Die auf die lokale Umkreissuche spezialisierte iPhone-Applikation Wohin? ist in Version 11 erschienen und bietet sich nun zum kostenlosen Download für alle interessierten iPhone-Anwender an. Durch den kostenlosen Download versucht Wohin? mögliche „Einstiegshürden“ aus der Welt zu räumen und setzt zum Zugriff auf alle Funktionen fortan ein kostenpflichtiges PRO-Abonnement voraus.

