„Wo ist?“-Tracker von UGREEN für kurze Zeit zum Sonderpreis

Der seit vergangenem Monat erhältliche UGREEN Finder ist für kurze Zeit bereits ab 13,99 Euro erhältlich. Dieser Sonderpreis gilt leider nur für Prime-Kunden von Amazon. Ansonsten gibt es den mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatiblen Schlüsselanhänger im Rahmen der Aktion ab 17,99 Euro.

Der Tracker von UGREEN wird in Deutschland exklusiv über Amazon vertrieben. Auf der Produktseite des Onlinehändlers lässt sich ein Rabattcoupon im Wert von 2 Euro aktivieren, mit dem man auf die oben genannten Endpreise kommt.

Schöner als einfache Plastikchips

Wenn man seinen Haus- oder Autoschlüssel in Apples „Wo ist?“-Netzwerk einbinden möchte, macht der neue Tracker von UGREEN zumindest in unseren Augen mehr her als die zwar in der Regel deutlich günstiger erhältlichen, aber doch recht einfachen Plastikchips. Apples AirTags laufen hier außer Konkurrenz. Diese bieten zwar über die Bluetooth-Suche auch die Möglichkeit zur Nahbereichsortung per Kompass, sind aber schon ohne die für einen Schlüsselanhänger benötigte Hülle doppelt so teuer.

Der Schlüsselanhänger von UGREEN kann als „Objekt“ in die „Wo ist?“-App von Apple integriert und damit dann per Bluetooth lokalisiert werden sowie auf Wunsch auch durch einen Signalton mit einer Lautstärke von bis zu 80 dB auf sich aufmerksam machen. Für die Stromversorgung sorgt eine Knopfzellenbatterie vom Typ CR2032, die laut Hersteller bis zu 24 Monate lang hält und bei Bedarf ausgewechselt werden kann.

Enthaltene Aufkleber eher überflüssig

Im Lieferumfang ist neben dem UGREEN Tracker eine kleine Befestigungsschlaufe sowie ein Set mit sechs vom Format her passenden Aufklebern enthalten, auf denen Objekte wie ein Fahrrad, Auto oder Schlüssel dargestellt sind. Über deren Sinn darf man streiten, denn für gewöhnlich sieht man ja, was an dem Tracker dranhängt und muss stattdessen darauf achten, dass man Funktion und Name des Trackers in der „Wo ist?“-App korrekt hinterlegt.