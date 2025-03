Ooono-App: Lasst das Update besser erstmal sein

Diese Warnung kommt für die meisten Nutzer vermutlich zu spät. Aber falls ihr den Ooono-Gefahrenwarner nutzt und die neue Version der zugehörigen App noch nicht installiert habt, solltet ihr dieses Update besser zurückstellen.

Wir haben bereits am Montag darüber informiert, dass Ooono verschiedene grundlegende Änderungen plant und damit verbunden auch sein schon länger angekündigtes Abomodell einführen will. Dem Hersteller zufolge ist es in diesem Zusammenhang nötig, auf einen komplett neuen App-Unterbau zu setzen. Diesen Schritt will das Unternehmen mit dem Update der Anwendung auf Version 5.0 nun gehen.

Geräte verbinden sich nicht

Die neue App-Version entpuppt sich jedoch für viele Nutzer als Alptraum. Erste Hürden zeigen sich bereits aufgrund der Tatsache, dass man sich nach der Installation der neuen Software erneut anmelden muss. Der Hersteller hat das Anmeldeverfahren umgestellt, anstatt ein Passwort zu verwenden, erhält man nun einen Anmeldecode per E-Mail. Dies klappt betroffenen Nutzern zufolge zum Teil gar nicht oder es ist erforderlich, sich immer wieder aufs Neue mit seinem Ooono-Konto zu verbinden.

So richtig schlimm wird es dem Feedback der Ooono-Nutzer zufolge jedoch beim Verknüpfen und Benutzen der Geräte. Insbesondere Besitzer des Ooono der ersten Generation berichten darüber, dass sich die Geräte zum Teil gar nicht mehr aktivieren lassen. In Verbindung mit dem Ooono 2 scheint es dagegen gehäuft Probleme mit der Zuverlässigkeit und dem automatischen Start der Warnfunktion zu geben.

App-Funktionen fehlen plötzlich

Darüber hinaus hat es Ooono auch geschafft, ähnlich wie es bei Sonos der Fall war, eine funktionierende App nicht nur mit technischen Problemen zuzuschütten, sondern auch ihren Leistungsumfang zu reduzieren. So fehlen nützliche und wichtige Funktionen, die in der vorherigen Version vorhanden waren, wie etwa die Möglichkeit, auf den Zeitpunkt der Warnungen Einfluss zu nehmen. Stattdessen dürfen sich die Käufer des Geräts jetzt mit zusätzlicher Werbung berieseln lassen.