„Wo ist?“-Tracker in Kartenform unter zehn Euro erhätlich

Mittlerweile sind auch die ersten „Wo ist?“-Tracker in Kartenform für weniger als zehn Euro erhältlich. Im Rahmen der Black-Friday-Angebote von Amazon kann man gerade einen Wallet-Tracker des Anbieters Arceli für lediglich 8,99 Euro kaufen.

Der in der Karte verbaute Akku lässt sich laut Produktbeschreibung mit gewöhnlichen Qi-Ladegeräten aufladen und soll mit einer Füllung bis zu sechs Monate lang halten. Das Gehäuse der Tracker-Karte ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt.

Die Karte wird über Bluetooth mit dem iPhone verbunden und in Apples „Wo ist?“-System integriert. Bei der Suche mithilfe der „Wo ist?“-App kann man zusätzlich zur Standortbestimmung mithilfe von Bluetooth auch einen Signalton aktivieren, der beim Auffinden in unmittelbarer Nähe unterstützen soll. Im Gegensatz zu Apples AirTags bieten die Produkte von Drittanbietern nicht die Möglichkeit, eine Nahbereichssuche auf Basis von Ultrabreitband zu verwenden.

Auch das Original ist gerade günstig

Auch das Original von Apple kann man momentan deutlich günstiger kaufen, wenn man bei autorisierten Händlern statt direkt bei Apple sucht.

Im Viererpack bietet Amazon die AirTags aktuell für 84,50 Euro und damit günstiger als alle sonstigen Anbieter an. Bei Apple selbst muss man für vier AirTags stolze 129 Euro bezahlen. Wer nur einen einzelnen AirTag kaufen will, kann dies sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt momentan zum Preis von 29,99 Euro tun. Apple berechnet hier knapp 10 Euro mehr.

MediaMarkt könnte aktuell auch ansonsten eine gute Anlaufstelle für Nutzer sein, die auf der Suche nach Elektrogeräten und mehr zu günstigen Preisen sind und nicht unbedingt bei Amazon kaufen wollen. Die Handelskette bietet im Rahmen ihrer Black-Friday-Aktion ebenfalls bis Montag eine große Auswahl an Produkten zu Sonderkonditionen an. Die Preise sind dabei ebenfalls zum Teil ausgesprochen gut, so kann man aktuell auch bei MediaMarkt die AirPods 4 mit ANC 30 Prozent günstiger als bei Apple kaufen.