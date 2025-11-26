Meross Raumthermostat für Elektroheizungen setzt jetzt auf Matter

Der Hersteller Meross hat den Wechsel bei seinen Heizungsthermostaten für die Wandmontage inzwischen abgeschlossen. Inzwischen ist auch deren Raumthermostat für elektrische Fußbodenheizungen als überarbeitete Version und mit Matter-Unterstützung erschienen.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Produkt wird von Meross mit 79,99 Euro angegeben. Zur Produkteinführung kann man das Gerät in Verbindung mit einem auf der Produktseite aktivierbaren Rabattcoupon bei Amazon bereits für 49,49 Euro bestellen.

Meross ersetzt die zuvor erhältlichen HomeKit-Versionen seiner Wandthermostate durch überarbeitete und mit verbesserter Kompatibilität ausgestattete Varianten, die sich auf Basis von Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa oder Google Home integrieren lassen.

Neutralleiter wird vorausgesetzt

Die Wandthermostate von Meross sind für den Einbau in Unterputzdosen vorgesehen. Dabei gilt es zu beachten, dass ein Neutralleiter für den korrekten Anschluss zwingend erforderlich ist. Die Integration ins Heimnetz und Anbindung an die Meross-App und die gewünschten Smarthome-Plattformen wird über WLAN umgesetzt.

Die Meross-Thermostate lassen sich dann über ein integriertes Touch-Interface, mithilfe von Sprachassistenten oder per App bedienen. Dabei stehen neben der direkten Steuerung auch Möglichkeiten zur zeitbasierten Programmierung oder Einbindung in Automationen zur Verfügung.

Meross betont, dass diese Variante seines Heizkörperthermostate ausschließlich für elektrische Fußbodenheizungen konzipiert und mit den meisten Systemen dieser Art kompatibel ist. Alternativ dazu hat der Hersteller seit wenigen Wochen auch eine ebenfalls auf Matter basierende Variante des Geräts im Programm, die für die Verwendung mit Boilern und wassergeführten Heizungssystemen geeignet ist.

Black-Friday-Angebote von Meross

Über Amazon bietet Meross im Rahmen seiner Black-Friday-Angebote zudem eine vergleichsweise große Auswahl an Produkten aus unterschiedlichen Kategorien zu reduzierten Preisen an. Wer vergleichen will, findet auf der Webseite des Herstellers eine vergleichbare Aktion mit auf den ersten Blick allerdings zumeist schlechteren Preisen. Ihr könnt allerdings beim Einkauf bei Meross immer den Aktionscode ifun10 ausprobieren – zum Teil lassen sich damit weitere zehn Prozent Rabatt erzielen.