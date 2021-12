WLAN-Passwort teilen: Weiterhin eine der besten iCloud-Funktionen

Damit das funktioniert, müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. So muss auf beiden Geräten sowohl WLAN als auch Bluetooth angeschaltet sein, umgekehrt darf keines der beiden Geräte einen persönlichen Hotspot geöffnet haben. Darüber hinaus muss der „Eigentümer“ des Netzes mit seiner Apple-ID bei iCloud angemeldet sein und beide Personen müssen die E-Mail-Adresse des jeweils anderen in ihren Kontakten gespeichert haben.

Wenngleich schon vier Jahre alt, zählt die Funktion zum Teilen von WLAN-Passwörtern zu unseren Favoriten in Sachen iOS-Benutzerfreundlichkeit. Anstatt komplizierte Zeichenfolgen von Hand eingeben zu müssen, könnt ihr anderen Geräten den Zugriff auf das WLAN-Netz, in dem ihr euch selbst gerade befindet, schnell und unkompliziert per Fingertipp genehmigen.

