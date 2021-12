iOS 15.3 startet in den Beta-Test

Im Anschluss an die Freigabe von macOS 12.2 Beta 1 hat Apple noch weitere Vorabversionen der hauseigenen Betriebssysteme zum Testen freigegeben. Auch iOS 15.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3 und watchOS 8.4 stehen in einer ersten Beta-Version zum Download bereit – letztere bislang allerdings nur für Entwickler.

Insert

You are going to send email to