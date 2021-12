Uniter-App rechnet schnell und einfach Einheiten um

Uniter ist ein Freemium-Angebot. Ihr könnt die Anwendung kostenlos laden und ausprobieren, müsst anschließend aber entweder den Einmalkauf in Höhe von 19,99 Euro oder jährliche Abo-Gebühren in Höhe von 8,99 Euro berappen.

In der aktuellen Version von Uniter werden die meisten Einheiten für Länge, Fläche, Volumen, Masse, Temperatur, Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch und Drehmoment unterstützt. Der Entwickler zeigt sich zudem offen für Erweiterungen und will die App darüber hinaus auch irgendwann für den Mac anbieten.

