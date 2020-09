Withings ScanWatch: Neue EKG-Smartwatch startet in Deutschland

Mit der ScanWatch bringt der Hersteller Withings, einen Hybrid-Smartwatch auf den Markt, die sowohl das Risiko von Arrhythmie (Vorhofflimmern) als auch von nächtlichen Atmungsstörungen erkennt – und zwar vom Handgelenk aus.

Der Apple Watch-Konkurrent ist ab sofort in zwei verschiedenen Größen erhältlich: Das 38mm Modell kostet 279,95 Euro, die Ausführung in 42mm für 299,95 Euro. Zudem können Nutzer aus einer Vielzahl von austauschbaren weichen Silikon-, Leder- und Milanaise-Armbändern wählen.

1-Kanal-EKG wie die Apple Watch

Laut Withings analysiert ScanWatch die aktuell größte Bandbreite an Vitalparametern auf dem Markt. Neben automatischem Aktivitäts- und Schlaftracking ermöglicht ScanWatch eine umfassende Beobachtung der Herz-Kreislauf-Gesundheit.

Dabei ist ScanWatch in der Lage ein 1-Kanal-EKG aufzuzeichnen und so Vorhofflimmern zu erkennen. Dabei wird der Herzrhythmus analysiert (langsam, hoch oder normal) und Nutzer können so auf mögliche Herzrhythmusstörungen hingewiesen werden. Ein unregelmäßiger Herzrhythmus ist das Hauptsymptom für Vorhofflimmern.

SpO2-Messung als zusätzlicher Gesundheitsindikator

Neben der EKG-Aufzeichnung bietet ScanWatch dank integriertem SpO2-Sensor ein medizinisch genaues Oximeter. SpO2 steht für die periphere kapillare Sauerstoffsättigung, eine Schätzung der Sauerstoffmenge im Blut. Neben Puls, Atemfrequenz, Blutdruck und Körpertemperatur wird die Sauerstoffsättigung oft als fünftes Vitalzeichen angesehen. Eine gesunde Sauerstoffsättigung versorgt die Organe mit Sauerstoff und ist somit der Treibstoff für die allgemeine Gesundheit.

Der SpO2-Wert wird durch Kurzatmigkeit, Herz- und Lungenprobleme oder auch Schlafstörungen beeinflusst. Obwohl sie keine genaue Beurteilung der wahren arteriellen Sättigung bei Schwerkranken liefert, hat sich die SpO2-Messung als hilfreicher Indikator bei der Diagnose von Asthma, akutem Lungenschaden oder chronischen Lungenerkrankungen erwiesen.

Das PMOLED-Hybrid-Display, das größer ist als die bisherigen Withings Hybrid-Uhrenmodelle, zeigt wichtige Gesundheits- und Sportdaten wie die aktuelle Schrittzahl sowie die des Vortages, tägliche und frühere Schlafwerte, Kalorien, Distanz und Herzfrequenz an.

Dank einer neu gestalteten digitalen Krone an der Seite der Uhr können Nutzer durch alle Anzeigen scrollen. Die digitale Krone ermöglicht es zudem, eine EKG-Aufzeichnung und SpO2-Messung zu starten, Trainingsmodi zu aktivieren und Alarme einzustellen sowie zu deaktivieren. Das Display der Uhr zeigt außerdem Smartphone-Benachrichtigungen in Verbindung mit einer diskreten Vibration automatisch an.

Die wichtigsten Funktionen Überblick

Bis zu 30 Tage Akkulaufzeit

Herzfrequenz-Scan alle 10 Minuten anhand eines PPG Sensors mit klinisch validierter Warnung für unregelmäßige Herzfrequenz und Risiko für Vorhofflimmern

Klinisch validierte Erkennung von Vorhofflimmern durch EKG

Klinisch validiertes Erkennen von Atmungsstörungen durch SpO2

Automatisches Aktivitätstracking (Gehen, Laufen, Schwimmen, Entfernung und Kalorienverbrauch)

Trainingsmodus mit bis zu 30 Aktivitäten (Messung der Strecke, Entfernung, Tempo und Höhenmeter)

Bewertung des Fitnessniveaus mit VO2 Max

Schlafüberwachung (Länge, Qualität, Schlafphasen)

Smarte Smartphone-Benachrichtigungen

Höhenmesser erfasst zurückgelegte Stockwerke

Gesundheitsreport: Medizinische Daten aus der Health Mate App als PDF exportieren und mit dem Arzt teilen

Bis zu 50 Meter wasserdicht (5 ATM)

Wie alle Withings-Geräte verbindet sich ScanWatch mit der kostenfreien Health Mate App, die Daten und Erkenntnisse liefert, sowie die Möglichkeit bietet, Aktivitätserinnerungen zu planen, Ziele zu setzen und Erfolge zu verwalten. Health Mate kann mit mehr als 100 Drittanbieter-Apps wie Apple Health, Google Fit, Strava oder MyFitnessPal gekoppelt werden.

